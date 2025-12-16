Ξέσπασμα Αταμάν μετά το διπλό στην Πόλη: «Με έβριζαν μαζί με τη μητέρα μου – Αυτό δεν είναι μπάσκετ»

Με έντονη φόρτιση και εμφανώς εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε (81-77) για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Παρά το σημαντικό «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, ο προπονητής των «πρασίνων» στάθηκε κυρίως στη συμπεριφορά μερίδας φιλάθλων στις εξέδρες, που –όπως κατήγγειλε– τον εξύβριζαν συνεχώς, φτάνοντας στο σημείο να προσβάλουν και τη μητέρα του.

Ο Τούρκος τεχνικός, που διαχρονικά έχει τεταμένες σχέσεις με τη Φενέρ λόγω της μακρόχρονης αντιπαλότητάς τους, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, με το κλίμα στο γήπεδο να γίνεται ιδιαίτερα εχθρικό.

Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα, ο Αταμάν δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του, παρότι αναγνώρισε την αγωνιστική αξία της νίκης:

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου χάσαμε τον έλεγχο, κάναμε λάθη και δώσαμε ρυθμό στη Φενέρ. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τους επιτρέψαμε να μπουν ξανά στο ματς», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ωστόσο, το βάρος έπεσε όσα συνέβαιναν εκτός παρκέ:

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί περίπου 10.000 άνθρωποι στις εξέδρες με έβριζαν συνεχώς, μαζί με τη μητέρα μου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Ας αφήσουμε την ένταση και ας δείχνουμε την αξία μας μέσα στο γήπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ζήτησε μάλιστα παρέμβαση από τη διοργανώτρια αρχή, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:

«Είμαι πραγματικά αναστατωμένος. Όταν ακούς τέτοιες ύβρεις, κάποιος από την Euroleague πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι δίκαιο για όσους βρίσκονται στο παρκέ».

Παρά την ένταση, ο Παναθηναϊκός έφυγε από την Πόλη με μία από τις πιο σημαντικές νίκες του στη φετινή διοργάνωση, δείχνοντας χαρακτήρα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.

Διαβάστε ακόμα: Άρης – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στο «Κλεάνθης Βικελίδης»