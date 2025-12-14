Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Βικελίδης», δύο αποβολές

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση, φάσεις και… δύο κόκκινες κάρτες.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το σερί των οκτώ διαδοχικών νικών τους στο πρωτάθλημα να σταματά, ωστόσο διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας με προβάδισμα ενός βαθμού από την ΑΕΚ. Παράλληλα, έμειναν για πρώτη φορά φέτος χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα, παρότι είχαν την υπεροχή για μεγάλα διαστήματα του αγώνα.

Υπεροχή Ολυμπιακού, αντίδραση Άρη στο πρώτο μέρος

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς, είχε τον έλεγχο της κατοχής και δημιούργησε τις πρώτες ευκαιρίες, με τους Στρεφέτσα και Μαρτίνς να απειλούν τον Αθανασιάδη. Ο Άρης, μετά το πρώτο 20λεπτο, ισορρόπησε, έκλεισε καλύτερα τους χώρους και προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος κυρίως από τα άκρα.

Η μεγαλύτερη στιγμή των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 37’, όταν ο Ντούντου γύρισε την μπάλα στην περιοχή, αλλά το σουτ του Πέρεθ κατέληξε άουτ. Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με τον Στρεφέτσα, όμως και πάλι ο Αθανασιάδης δήλωσε «παρών».

Δύο κόκκινες σε δέκα λεπτά

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, όμως οι ισορροπίες άλλαξαν δραματικά στο 51’, όταν ο Ντάνι Γκαρθία αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με δέκα παίκτες.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως αυτό κράτησε μόλις δέκα λεπτά. Στο 61’, ο Φαντιγκά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη μετά από VAR, για ανατροπή του Ταρέμι έξω από την περιοχή, με το ματς να συνεχίζεται πλέον σε συνθήκες 10 εναντίον 10.

Ευκαιρίες μέχρι το τέλος, αλλά χωρίς γκολ

Στο τελευταίο μισάωρο, ο ρυθμός έγινε πιο ανοιχτός. Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να «κλέψει» το τρίποντο στο 85’, όταν ο Μουζακίτης έβγαλε τον Έσε τετ-α-τετ, όμως ο Αργεντινός δεν κατάφερε να νικήσει τον Αθανασιάδη.

Παρά τις αλλαγές και την πίεση στο φινάλε, το σκορ δεν άλλαξε, με τον Άρη να παίρνει έναν ακόμη εντός έδρας βαθμό και τον Ολυμπιακό να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη με την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας.

Η εικόνα της βαθμολογίας

Με την ισοπαλία αυτή:

ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος, αλλά με μειωμένο προβάδισμα,

ο Άρης συνεχίζει τις ισοπαλίες στο «Βικελίδης», δείχνοντας όμως ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στον πρωτοπόρο.

Ένα ντέρμπι με ένταση και ρυθμό, που είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου αγώνα, εκτός από το γκολ.

