Ο προπονητής του Εργοτέλη κουτούλησε παίκτη της αντίπαλης ομάδας

Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ηρακλείου ανάμεσα στη Χερσόνησο και τον Εργοτέλη, με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε πεδίο έντασης στο δεύτερο ημίχρονο.

Η κατάσταση ξέφυγε λίγο μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ της Χερσονήσου, όταν στο κέντρο του γηπέδου ξέσπασε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και μελών των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος για αρκετά λεπτά.

Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρέθηκε ο προπονητής του Εργοτέλη και πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ηλίας Κώτσιος. Ο τεχνικός της ομάδας κινήθηκε προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου και ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε σωματική επαφή, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Άμεσα παρενέβησαν οι διαιτητές, καθώς και οι πάγκοι των δύο ομάδων, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και να αποτραπούν περαιτέρω επεισόδια. Ο αγώνας διακόπηκε για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι να αποκατασταθεί σχετική τάξη στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά τη διακοπή, ο διαιτητής απέβαλε τον Ηλία Κώτσιο, ενώ η Χερσόνησος συνέχισε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Λουμπάκη. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε μέσα σε τεταμένο κλίμα, με τα επεισόδια να επισκιάζουν το αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης.

Τα γεγονότα αναμένεται να απασχολήσουν τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές, οι οποίες θα εξετάσουν το φύλλο αγώνα και τις αναφορές των διαιτητών για ενδεχόμενες περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις.

