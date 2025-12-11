Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας – Στη μάχη της Ευρώπης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεσπόζουν στο πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων (11/12), με την αγωνιστική δράση σε Europa League, Europa Conference League και Euroleague να είναι πλούσια.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Στο Europa Conference League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:

Αναλυτικά οι μεταδόσεις

19:00 – Mega News

• Ολυμπιακός – Ράμλα (Eurocup Women)

19:45 – COSMOTE SPORT 4 HD

• Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ (UEFA Conference League)

19:45 – COSMOTE SPORT 9 HD

• Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς (UEFA Europa League)

19:45 – COSMOTE SPORT 8 HD

• Φιορεντίνα – Ντινάμο Κιέβου (UEFA Conference League)

19:45 – COSMOTE SPORT 7 HD

• Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ (UEFA Europa League)

19:45 – COSMOTE SPORT 6 HD

• Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις (UEFA Europa League)

19:45 – COSMOTE SPORT 3 HD

• Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (UEFA Europa League)

21:05 – Novasports Start

• Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν (Euroleague)

21:30 – Novasports Prime

• Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός (Euroleague)

21:30 – Novasports 5HD

• Βαλένθια – Αναντολού Εφές (Euroleague)

21:45 – Novasports 6HD

• Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)

22:00 – Novasports 4HD

• Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια (Euroleague)

22:00 – COSMOTE SPORT 4 HD

• Θέλτα – Μπολόνια (UEFA Europa League)

22:00 – COSMOTE SPORT 9 HD

• Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια (UEFA Conference League)

22:00 – COSMOTE SPORT 8 HD

• Στεάουα Βουκουρεστίου – Φέγενορντ (UEFA Europa League)

22:00 – COSMOTE SPORT 7 HD

• Βασιλεία – Άστον Βίλα (UEFA Europa League)

22:00 – COSMOTE SPORT 6 HD

• Πόρτο – Μάλμε (UEFA Europa League)

22:00 – ANT1 / COSMOTE SPORT 5 HD

• Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (UEFA Europa League)

22:00 – COSMOTE SPORT 3 HD

• Σέλτικ – Ρόμα (UEFA Europa League)

