Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας – Στη μάχη της Ευρώπης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεσπόζουν στο πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων (11/12), με την αγωνιστική δράση σε Europa League, Europa Conference League και Euroleague να είναι πλούσια.
Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λουντογκόρετς.
Στο Europa Conference League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία.
Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:
Αναλυτικά οι μεταδόσεις
19:00 – Mega News
• Ολυμπιακός – Ράμλα (Eurocup Women)
19:45 – COSMOTE SPORT 4 HD
• Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ (UEFA Conference League)
19:45 – COSMOTE SPORT 9 HD
• Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς (UEFA Europa League)
19:45 – COSMOTE SPORT 8 HD
• Φιορεντίνα – Ντινάμο Κιέβου (UEFA Conference League)
19:45 – COSMOTE SPORT 7 HD
• Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ (UEFA Europa League)
19:45 – COSMOTE SPORT 6 HD
• Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις (UEFA Europa League)
19:45 – COSMOTE SPORT 3 HD
• Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (UEFA Europa League)
21:05 – Novasports Start
• Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν (Euroleague)
21:30 – Novasports Prime
• Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός (Euroleague)
21:30 – Novasports 5HD
• Βαλένθια – Αναντολού Εφές (Euroleague)
21:45 – Novasports 6HD
• Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)
22:00 – Novasports 4HD
• Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια (Euroleague)
22:00 – COSMOTE SPORT 4 HD
• Θέλτα – Μπολόνια (UEFA Europa League)
22:00 – COSMOTE SPORT 9 HD
• Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια (UEFA Conference League)
22:00 – COSMOTE SPORT 8 HD
• Στεάουα Βουκουρεστίου – Φέγενορντ (UEFA Europa League)
22:00 – COSMOTE SPORT 7 HD
• Βασιλεία – Άστον Βίλα (UEFA Europa League)
22:00 – COSMOTE SPORT 6 HD
• Πόρτο – Μάλμε (UEFA Europa League)
22:00 – ANT1 / COSMOTE SPORT 5 HD
• Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (UEFA Europa League)
22:00 – COSMOTE SPORT 3 HD
• Σέλτικ – Ρόμα (UEFA Europa League)
