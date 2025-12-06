Υπόθεση Τσιτσιπά: Απορρίφθηκε η ένστασή του – Αντιμέτωπος με απώλεια διπλώματος ή δίωξη για απείθεια

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο μετά την απόρριψη της ένστασής του σχετικά με το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό και την καθυστερημένη διαδικασία αντικατάστασης του οδηγού στο κλήμακα.

Τι έχει συμβεί έως τώρα

Ο τενίστας έλαβε ηλεκτρονικά κλήση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Πλήρωσε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ, όπως προβλέπεται για μεγάλες παραβάσεις.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του εμφανίστηκε στην Τροχαία δηλώνοντας ότι εκείνος οδηγούσε, ώστε να παραδώσει το δικό του δίπλωμα για έναν χρόνο (όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ).

Η δήλωση όμως έγινε εκπρόθεσμα, μετά την προβλεπόμενη διορία των 7 ημερών.

Λόγω της καθυστέρησης, η ένσταση απορρίφθηκε και η Τροχαία θεωρεί τον ίδιο τον Τσιτσιπά υπεύθυνο για την παράβαση.

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του ανέφερε στις Αρχές ότι ο Τσιτσιπάς καθυστέρησε να ενημερωθεί για την ηλεκτρονική κοινοποίηση της κλήσης. Προσκομίστηκαν σχετικά δικαιολογητικά, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κρίνονται επαρκή για την αποδοχή του ισχυρισμού.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πλέον δύο επιλογές:

Παράδοση του δικού του διπλώματος οδήγησης για έναν χρόνο, όπως επιβάλλει ο νέος ΚΟΚ για την παράβαση.

Άρνηση συμμόρφωσης, οπότε κινδυνεύει να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια, η οποία θα οδηγήσει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη με πιθανές ποινικές συνέπειες και περαιτέρω επιβαρύνσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο βήμα εξαρτάται από το αν ο τενίστας θα επιλέξει να παραδώσει το δίπλωμά του ή αν θα ακολουθήσει δικαστική οδός.

