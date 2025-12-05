Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι του παγκοσμίου κυπέλλου

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στο «John F Kennedy Center» και προέκυψαν τα ζευγάρια των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό Καναδά.
Αναλυτικά, οι όμιλοι:
1ος Όμιλος
Μεξικό
N. Κορέα
Ν. Αφρική
Ομάδα από το 4ο μονοπάτι
2ος Όμιλος
Καναδάς
Ελβετία
Κατάρ
3ος Όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Σκωτία
Αϊτή
4ος Όμιλος
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο
5ος Όμιλος
Γερμανία
Ισημερινός
Ακτή Ελεφαντοστού
Κουρασάο
6ος Όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Τυνησία
Αλβανία/Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία
7ος Όμιλος
Βέλγιο
Ιράν
Αίγυπτος
Ν. Ζηλανδία
8ος Όμιλος
Ισπανία
Ουρουγουάη
Σ. Αραβία
Πράσινο Ακρωτήρι
9ος Όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Νορβηγία
Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
10ος Όμιλος
Αργεντινή
Αυστρία
Αλγερία
Ιορδανία
11ος Όμιλος
Πορτογαλία
Κολομβία
Ουζμπεκιστάν
Τζαμάικα/Ν.Καληδονία
12ος Όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Παναμάς
Γκάνα
Διαβάστε ακόμα: Βαρύ πλήγμα στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό: Ηττήθηκε 79-89 από τη Βαλένθια