Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι του παγκοσμίου κυπέλλου

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στο «John F Kennedy Center» και προέκυψαν τα ζευγάρια των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό Καναδά.

Αναλυτικά, οι όμιλοι:

1ος Όμιλος

Μεξικό

N. Κορέα

Ν. Αφρική

Ομάδα από το 4ο μονοπάτι

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ελβετία

Κατάρ

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Σκωτία

Αϊτή

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο

5ος Όμιλος

Γερμανία

Ισημερινός

Ακτή Ελεφαντοστού

Κουρασάο

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Τυνησία

Αλβανία/Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Ιράν

Αίγυπτος

Ν. Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Ουρουγουάη

Σ. Αραβία

Πράσινο Ακρωτήρι

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Νορβηγία

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αυστρία

Αλγερία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κολομβία

Ουζμπεκιστάν

Τζαμάικα/Ν.Καληδονία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Παναμάς

Γκάνα

