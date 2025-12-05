# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι του παγκοσμίου κυπέλλου

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στο «John F Kennedy Center» και προέκυψαν τα ζευγάρια των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό Καναδά.

Αναλυτικά, οι όμιλοι:

1ος Όμιλος
Μεξικό

N. Κορέα

Ν. Αφρική

Ομάδα από το 4ο μονοπάτι

2ος Όμιλος
Καναδάς

Ελβετία

Κατάρ

3ος Όμιλος
Βραζιλία

Μαρόκο

Σκωτία

Αϊτή

4ος Όμιλος
ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο

5ος Όμιλος
Γερμανία

Ισημερινός

Ακτή Ελεφαντοστού

Κουρασάο

6ος Όμιλος
Ολλανδία

Ιαπωνία

Τυνησία

Αλβανία/Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία

7ος Όμιλος
Βέλγιο

Ιράν

Αίγυπτος

Ν. Ζηλανδία

8ος Όμιλος
Ισπανία

Ουρουγουάη

Σ. Αραβία

Πράσινο Ακρωτήρι

9ος Όμιλος
Γαλλία

Σενεγάλη

Νορβηγία

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

10ος Όμιλος
Αργεντινή

Αυστρία

Αλγερία

Ιορδανία

11ος Όμιλος
Πορτογαλία

Κολομβία

Ουζμπεκιστάν

Τζαμάικα/Ν.Καληδονία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Παναμάς

Γκάνα

