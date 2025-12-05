# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Απίστευτο περιστατικό στο Κύπελλο: Ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με καρότσι σούπερ μάρκετ

Ένα απίστευτο και συνάμα αποκαρδιωτικό περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα Athens Kallithea – Καβάλα (2-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις ελλείψεις στις υποδομές των μικρότερων κατηγοριών του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ποδοσφαιριστής της Καβάλας τραυματίστηκε και έπρεπε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, ελλείψει φορείου ή άλλου κατάλληλου μέσου μεταφοράς, οι υπεύθυνοι επιστράτευσαν… ένα καρότσι σούπερ μάρκετ για να τον μεταφέρουν προς τα αποδυτήρια.

Το βίντεο της στιγμής έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας σχόλια από έκπληξη έως και αγανάκτηση, καθώς το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις σημαντικές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ομάδων της Super League 2. Παρά το κωμικοτραγικό της εικόνας, το γεγονός εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας και τον επαγγελματισμό που οφείλει να διασφαλίζεται σε κάθε επίσημη διοργάνωση.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που καταγράφονται συχνά στις χαμηλότερες κατηγορίες, υπενθυμίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των γηπέδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αθλητές.

