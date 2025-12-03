Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μαρίας Πολύζου για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία

Σοκ προκαλούν όσα αποκάλυψε η πρώην πρωταθλήτρια δρόμων αντοχής και Βαλκανιονίκης, Μαρία Πολύζου, σε συνέντευξή της στο podcast «Legit» με τη Δάφνη Καραβοκύρη. Η γνωστή αθλήτρια μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε ηλικία μόλις 11 ετών από τον πατέρα της, περιγράφοντας το γεγονός ως ένα σημείο που «έσβησε τον κόσμο από τα μάτια της».

Η Πολύζου ανέφερε ότι η μητέρα της γνώριζε τι είχε συμβεί, γεγονός που – όπως είπε – την οδήγησε στη διακοπή κάθε επαφής μαζί της. «Εννοείται ότι ήταν συνένοχη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Βία στο σπίτι και χρόνιος φόβος

Στη συνέντευξη, η αθλήτρια περιέγραψε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο η βία ήταν καθημερινότητα. Όπως είπε, κακοποίηση δεχόταν το σύνολο της οικογένειας:

«Όλοι δέχονταν χτυπήματα. Οι φωνές και οι εικόνες αυτές μένουν για πάντα».

Αναφέρθηκε επίσης στη συναισθηματική κακοποίηση που βίωνε, εξηγώντας πως άκουγε συχνά υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την εμφάνισή της.

Οι δύο απόπειρες αυτοκτονίας

Η σιωπή και η ντροπή – όπως είπε – την εμπόδισαν να μιλήσει σε κάποιον εκείνη την περίοδο. Η ψυχολογική πίεση την οδήγησε σε δύο απόπειρες αυτοκτονίας, στα 12 και στα 14 της χρόνια.

«Δεν έβλεπα χρώματα γύρω μου. Η ζωή μου δεν είχε νόημα», ανέφερε.

Το τρέξιμο ως διέξοδος

Η Πολύζου τόνισε ότι ο αθλητισμός αποτέλεσε τη μοναδική της διέξοδο από το περιβάλλον κακοποίησης. Το τρέξιμο, όπως είπε, της έδωσε τη δύναμη να σταθεί όρθια και να χτίσει το μέλλον της.

Παρά τις μεγάλες επιτυχίες της, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη προσωπική της κατάκτηση ήταν η μάχη που έδωσε – και κέρδισε – απέναντι στον καρκίνο.

Ένα δημόσιο μήνυμα στήριξης

Οι αποκαλύψεις της εντάσσονται και στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Μην τα Παρατάς!», με την ίδια να δηλώνει πως μιλά ανοιχτά για να δώσει δύναμη σε όσους έχουν βιώσει ή βιώνουν κακοποίηση.

Διαβάστε ακόμα: Η Σερένα Γουίλιαμς ποζάρει με μαγιό και νιώθει ξανά ο εαυτός της – Πώς κατάφερε να χάσει 14 κιλά