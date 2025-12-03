Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 5–2 της Ελλάς Σύρου εκτός έδρας και σημειώνοντας το τρίτο του διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση. Παρά το άνετο σκορ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φρόντισε στις δηλώσεις του να αναγνωρίσει την προσπάθεια των γηπεδούχων, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την ομάδα της Ερμούπολης.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε αρχικά στη στήριξη των φίλων του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στη Σύρο, τονίζοντας πόσο σημαντικό θεωρεί το να δίνεται σε όλους τους φιλάθλους η ευκαιρία να δουν από κοντά την ομάδα τους. «Μου άρεσε που ήρθαμε να παίξουμε εδώ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού μας υποστήριξαν και αξίζουν τέτοιες στιγμές», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε με σεβασμό στην εμφανιστική παρουσία της Ελλάς Σύρου, υπογραμμίζοντας ότι οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους «ερυθρόλευκους» να χαλαρώσουν. «Δεν μας άφησαν να είμαστε χαλαροί σε καμία στιγμή. Κάθε φορά που σκοράραμε, απαντούσαν. Μέχρι τα τελευταία λεπτά, όταν βάλαμε δύο συνεχόμενα γκολ, μας πίεζαν διαρκώς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιαζίτσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, όμως το παιχνίδι έμεινε αξέχαστο και για την ένταση και την προσπάθεια της τοπικής ομάδας, που απέσπασε τα εύσημα του αντιπάλου της.

Διαβάστε ακόμα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μαρίας Πολύζου για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία