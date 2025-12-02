Τρέλα για Καρέτσα: Σκάουτερς από 23 ομάδες τον παρακολούθησαν - Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ μεταξύ αυτών

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής, καθώς στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βασιλεία για το Europa League σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ, παρουσία εκπροσώπων από συνολικά 23 ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής, ο οποίος έγινε γνωστός ήδη από την περσινή σεζόν χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδας σε ηλικία μόλις 17 ετών, έχει πλέον κλείσει τα 18 και συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά. Η νέα σεζόν τον βρίσκει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, με το ενδιαφέρον των ομάδων γύρω του να αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τα βέλγικα δημοσιεύματα, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας, βρέθηκαν στο γήπεδο σκάουτερς από 23 ομάδες, με στόχο να τον δουν από κοντά. Μεταξύ αυτών, άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι, της Μίλαν, της Ντόρτμουντ, της Λεβερκούζεν, της Μονακό, αλλά και άλλων 18 συλλόγων που παρακολουθούν στενά την πρόοδό του.

Ο Καρέτσας φρόντισε να δικαιώσει πλήρως την παρουσία τους, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό γκολ και συμβάλλοντας στη νίκη της Γκενκ με 2-1 απέναντι στη Βασιλεία.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, ο νεαρός άσος έχει πρόσφατα ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2029, γεγονός που δείχνει τη βούληση της Γκενκ να τον κρατήσει στο ρόστερ της για τα επόμενα χρόνια — τουλάχιστον μέχρι να έρθει η κατάλληλη πρόταση.

