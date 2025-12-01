Παρέλαβε το βραβείο European Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης

Μια σπουδαία διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Τορίνο, όπου ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο European Golden Boy Web 2025, όπως αναδείχθηκε από την ψηφοφορία του κοινού που διοργάνωσε η ιταλική Tuttosport.

Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρέθηκε στην Ιταλία για την επίσημη τελετή και, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτή τη μεγάλη στιγμή.

Οι δηλώσεις του Μουζακίτη

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Χρήστος Μουζακίτης δήλωσε:

Για την τιμητική διάκριση:

«Θέλω να πω συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης, σε όλους που με ψήφισαν, καθώς και σε όλους όσοι είναι εδώ. Όπως και στην οικογένειά μου και στους συμπαίκτες μου».

Για όσους τον ψήφισαν:

«Είναι μεγάλη μου τιμή. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου».

Για τον Ολυμπιακό:

«Μεγαλώνοντας στον σύλλογο του Ολυμπιακού κατάλαβα το μέταλλο του πρωταθλητή που έχει. Χαίρομαι που αποτελώ μέλος της ομάδας».

Το χιούμορ για το… πινγκ πονγκ

Με χαμόγελο, ο νεαρός άσος δεν δίστασε να αστειευτεί για το ταλέντο του στο πινγκ πονγκ, λέγοντας:

«Νομίζω πως είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο. Αν κατέβαινα σε τουρνουά, θα το κέρδιζα!».

Σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα

Η βράβευση του Μουζακίτη αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της ανοδικής πορείας του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του και θεωρείται από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

