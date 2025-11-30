Αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, μετά την επεισοδιακή πρώτη ημέρα των δράσεων τους στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα. Το απόγευμα της Κυριακής σημειώθηκαν συμπλοκές με την Αστυνομία, που προσπάθησε να αποτρέψει το κλείσιμο της εθνικής οδού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί, ενώ έγιναν και τρεις συλλήψεις αγροτών.

Παρά την ένταση, τα τρακτέρ παρέμειναν στο σημείο και οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν. Από το βράδυ της Κυριακής στήνουν σκηνές και προμηθεύονται σόμπες για να διανυκτερεύσουν επί τόπου, καθώς σχεδιάζουν πολυήμερο αποκλεισμό.

Νέα μέτωπα έως την Τετάρτη – Μπλόκο στο Μεγαλοχώρι και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Το αγροτικό κίνημα επεκτείνει τις δράσεις του σε όλη τη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Έως την Τετάρτη, αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν νέο μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, δημιουργώντας άλλο ένα ισχυρό μέτωπο πίεσης.

Οι συντονιστικές επιτροπές τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα που έχουν θέσει.

Πλήθος από όλη τη Θεσσαλία στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές που στηρίζουν την κινητοποίηση.

Παρά το μπλόκο της ΕΛΑΣ στην κεντρική εθνική οδό, οι αγρότες κατάφεραν μέσω παραδρόμων να κλείσουν τελικά το σημείο, με αποτέλεσμα η χώρα να «κοπεί στα δύο» για αρκετή ώρα.

Συλλήψεις και ένταση – Διαμαρτυρία έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο

Οι συλλήψεις των τριών αγροτών έχουν προκαλέσει οργή στο μπλόκο. Αντιπροσωπεία των αγροτών μετέβη το βράδυ έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, όπου και θα διανυκτερεύσει ως ένδειξη διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για άδικη και αναίτια βία από τις αρχές.

Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο δήμαρχος Τυρνάβου, ο οποίος τάχθηκε ανοικτά υπέρ των αγροτών, καταγγέλλοντας τη στάση της Αστυνομίας.

Συνέλευση τη Δευτέρα για τα επόμενα βήματα

Οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν συνέλευση τη Δευτέρα στις 17:30, στην οποία θα συζητήσουν νέες μορφές πίεσης και πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες κυβερνητικές απαντήσεις.

