Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, πρόσφερε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης, αλλά λύγισε από την ασταμάτητη κλάση του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος υπέγραψε σχεδόν μόνος του τη νίκη της «βασίλισσας» με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες έμειναν στους 2 βαθμούς, ενώ η Ρεάλ έφτασε στους 12, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να γράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές προσωπικές παραστάσεις στην ιστορία της διοργάνωσης.



Ξεκίνησε με όνειρα ο Ολυμπιακός – «Φωτιά» το Καραϊσκάκης

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ορμή και διάθεση να χτυπήσει τη Ρεάλ στα ίσια. Στο 8’ η εξαιρετική συνεργασία Ποντένσε – Ελ Κααμπί – Τσικίνιο κατέληξε στο 1-0 και το φαληρικό στάδιο σείστηκε. Ο Πορτογάλος ήταν δραστήριος, είχε και δεύτερη μεγάλη στιγμή στο 20’, πριν αποχωρήσει τραυματίας.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε δραματικά.



Εμφάνιση… εξωπραγματικού Μπαπέ – Χατ-τρικ σε 7 λεπτά

Η Ρεάλ αντέδρασε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Ο Μπαπέ ισοφάρισε στο 22’ έπειτα από ασίστ του Βινίσιους, και μέσα σε μόλις επτά λεπτά είχε ολοκληρώσει ένα από τα ταχύτερα χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League.

22’: 1-1 από πάσα του Βινίσιους

24’: 1-2 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκιουλέρ

29’: 1-3 από εξαιρετική μπαλιά του Καμαβινγκά

Η Ρεάλ ήταν φουριόζα, είχε και τέταρτο γκολ με τον Βινίσιους που ακυρώθηκε μέσω VAR (32’), ενώ ο Τσουαμενί σημάδεψε το δοκάρι στο 38’. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει με τον Ελ Κααμπί στο 44’, αλλά ο Λούνιν είπε «όχι».



Ελπίδα με Ταρέμι – αλλά ο Μπαπέ είχε άλλα σχέδια

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με αποφασιστικότητα. Στο 52’ ο Ταρέμι με δυνατή κεφαλιά έφερε το ματς ξανά στο κόλπο (2-3), βάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση.

Ωστόσο, στο 60’ ο Μπαπέ ολοκλήρωσε το καρέ του μετά από ακόμη μια άψογη πάσα του Βινίσιους, γράφοντας ιστορία και βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη της Ρεάλ.



Μαχητής ο Ολυμπιακός μέχρι τέλους – Άγγιξε την ισοφάριση

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα παράτησαν. Στο 81’ ο Ελ Κααμπί με νέα κεφαλιά μείωσε σε 3-4, δίνοντας ξανά ελπίδα για ένα επικό comeback. Μόλις τρία λεπτά αργότερα είχε την τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσια, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Το γήπεδο «σήκωσε» τον Ολυμπιακό μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.



Τελική εικόνα: Άξιζε βαθμό, αλλά κρατά την εμφάνιση

Ο Ολυμπιακός είχε πάθος, ενέργεια, μεγάλες στιγμές και θα μπορούσε να φύγει με κάτι θετικό. Ωστόσο, η κλάση της Ρεάλ και κυρίως η ατομική παράσταση του Μπαπέ έγειραν οριστικά την πλάστιγγα.

Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον «τελικό» με την Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου, όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τη διεκδίκηση της πρόκρισης.



Συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μεντιλίμπαρ):

Τζολάκης, Ροντινέι (72’ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα (62’ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης, Ντάνι Γκαρθία (46’ Έσε), Ποντένσε (72’ Κοστίνια), Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο (28’ λ.τρ. Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο):

Λούνιν, Άρνολντ, Ασένσιο (73’ Μπραχίμ Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46’ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (62’ Μπέλιγχαμ), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90’ Φραν Γκαρθία), Μπαπέ.

