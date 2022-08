Βόμβα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Στο μέλλον μπορεί να παίξω στους Μπουλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε τη… βόμβα μιλώντας σε σταθμό του Σικάγο, λέγοντας ότι στο μέλλον μπορεί να παίξει στους Μπουλς.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε στο «Fox 32» του Σικάγο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να βρεθεί μελλοντικά στους Μπουλς, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά!

«Όποιος λέει ότι δεν θα ήθελε να παίξει στους Μπουλς είναι ψεύτης. Είναι μια ομάδα με τίτλους και στην οποία αγωνίστηκε ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες, αν όχι ο καλύτερος, όλων των εποχών» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε:

«Όλοι θα ήθελαν να αγωνιστούν στο Σικάγο. Δεν ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή. Μπορεί να παίξω στο Σικάγο. Όμως τώρα είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς».

Υπενθυμίζουμε ότι ο «Giannis» υπέγραψε το supermax συμβόλαιο με τους Μπακς τον Δεκέμβριο του 2020, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μιλγουόκι έως και το καλοκαίρι του 2026 (σ.σ. με την τελευταία σεζόν να έχει εκείνος την επιλογή του opt in).

Συνολικά μετράει 656 ματς της κανονικής περιόδου έχοντας κατά μέσο όρο 21.8 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ, ενώ σε άλλα 76 παιχνίδια των playoffs μετράει 26.8 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5.2 τελικές πάσες.

Giannis on playing for the #Bulls someday tonight on The Sports Zone on Fox 32 Chicago.@fox32news @foxkickoff @LouCanellis @CassieCarlsonTV @Giannis_An34 pic.twitter.com/mgvvAXwMej