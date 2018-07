Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Η Γαλλία στην κορυφή του κόσμου!

Το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της κατέκτησε η εθνική Γαλλίας, επικρατώντας 4-2 της Κροατίας στο «Λουζνίκι» της Μόσχας, στην καταληκτική αναμέτρηση του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Σε έναν από τους πιο «γεμάτους» τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, οι «τρικολόρ» είχαν αποτελεσματικότητα, ποιότητα και αρκετή δόση τύχης για να επαναλάβουν τον άθλο του 1998.

Μουντιάλ 2018: Ο ξέφρενος πανηγυρισμός Μακρόν και το φιλί στην πρόεδρο της Κροατίας!

Ξέφρενο πάρτι στη Γαλλία για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2018. Live

Μόντριτς, Εμπαπέ, Κουρτουά: Οι καλύτεροι παίκτες του Μουντιάλ 2018

Τραμπ: Συγχαρητήρια σε Γαλλία και Πούτιν. Ένα από τα καλύτερα μουντιάλ όλων των εποχών

#FRA



France have won the 2018 FIFA #WorldCup in Moscow! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/fZhmJmxjVh