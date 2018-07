Τραμπ: Συγχαρητήρια σε Γαλλία και Πούτιν. Ένα από τα καλύτερα μουντιάλ όλων των εποχών

Την Εθνική Γαλλίας «για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με καταπληκτικό πoδόσφαιρο» συνεχάρη μέσω twitter o πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αποδώσει τα εύσημα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τη Ρωσία, για την άρτια διοργάνωση του Μουντιάλ.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!