Ξέφρενο πάρτι στη Γαλλία για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2018. Live

Στο πόδι όλο το Παρίσι για την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Γαλλία!

Είκοσι χρόνια μετά, η Γαλλία επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το Μουντιάλ 2018 το απόγευμα της Κυριακής (15.07.2018). Οι «τρικολόρ» επιβλήθηκαν» της Κροατίας με 4-2 στον τελικό της διοργάνωσης της Ρωσίας και στο σφύριγμα της λήξης, άρχισαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Παρίσι.

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλεισαν τον πασίγνωστο κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας, Champs-Elysees.

«Καίγεται» η Μασσαλία

Χαμός γίνεται και στους δρόμους της Μασσαλίας.

Μάλιστα, κάποιοι από τη χαρά τους έπεσαν στο παλιό λιμάνι.

Dancing in the streets: in Paris, the Grands Boulevards erupt with joy as France win the World Cup pic.twitter.com/Nv3BY4lYXY