Διαγενεακό τραύμα: Η αόρατη κληρονομιά που περνά από γενιά σε γενιά

Κάθε οικογένεια κουβαλά ιστορίες που αφηγείται ξανά και ξανά, αλλά και άλλες που παραμένουν στη σιωπή. Συχνά, όσα δεν ειπώθηκαν βρίσκουν τρόπο να εκδηλωθούν στις σχέσεις, στις αντιδράσεις και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Αυτό το αόρατο νήμα, που περνά από γενιά σε γενιά, είναι γνωστό ως διαγενεακό τραύμα και μπορεί να επηρεάσει βαθιά την ψυχική ευεξία και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Τι είναι το διαγενεακό τραύμα;

Το διαγενεακό τραύμα περιγράφεται ως μια αόρατη οικογενειακή κληρονομιά, η οποία, όταν παραμένει ανεπούλωτη, μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το άτομο που το υπέστη, αλλά και τις επόμενες γενιές, δηλαδή τα παιδιά του. Αυτή η μεταφορά μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία «τοξικών» μοτίβων σχέσεων μέσα στην οικογένεια και πέρα από αυτήν.

Η αναγνώριση αυτού του αόρατου νήματος μπορεί να φαίνεται δύσκολη, ειδικά όταν συνδέεται με εμπειρίες που προηγήθηκαν της δικής μας ζωής. Ωστόσο, η κατανόηση του οικογενειακού παρελθόντος αποτελεί την αφετηρία για να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό και πιο υγιές μέλλον για όλους.

Οι ρίζες και οι μορφές του

Στη βάση του διαγενεακού τραύματος μπορεί να βρίσκεται μια δυσλειτουργική συμπεριφορά εντός της οικογένειας ή ένα τραυματικό γεγονός που βίωσε συλλογικά η ομάδα των ατόμων που την αποτελούν. Το συναισθηματικό φορτίο αυτών των γεγονότων έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί από γενιά σε γενιά, επηρεάζοντας τους απογόνους.

Τέτοια γεγονότα μπορεί να περιλαμβάνουν έναν πόλεμο, μια απώλεια, τον ρατσισμό, τον αλκοολισμό, διάφορες εξαρτήσεις, την κακοποίηση ή την παραμέληση κατά την παιδική ηλικία. Όλες αυτές οι εμπειρίες αφήνουν το αποτύπωμά τους και μπορούν να αναπαραχθούν με διάφορους τρόπους στις επόμενες γενιές.

Οι επιπτώσεις στις σχέσεις και την ψυχική υγεία

Η κλινική βιβλιογραφία συνδέει το ανεπίλυτο τραύμα με μια σειρά προβλημάτων, όπως η βία, οι εξαρτήσεις, τα ζητήματα ψυχικής υγείας (κατάθλιψη, άγχος, επίμονες ιδεοληπτικές σκέψεις), η παραβατικότητα, ακόμα και η παχυσαρκία. Ερευνητικά έχει διαπιστωθεί ότι αναπτύσσεται ένας κύκλος μεταβίβασης του τραύματος από τη μία γενιά στην επόμενη, διαιωνίζοντας τις αρνητικές συνέπειες.

Ο δεσμός με τους γονείς αποτελεί την πρώτη και πιο θεμελιώδη σχέση στη ζωή ενός ανθρώπου. Ωστόσο, οι συνέπειες των τραυματικών εμπειριών μπορούν να δυσκολέψουν αυτή τη σχέση. Όταν το ανεπεξέργαστο διαγενεακό τραύμα προκαλεί πληγές στον συναισθηματικό δεσμό, όπως αυτές που συνδέονται με τη σχέση με τη μητέρα ή τον πατέρα, συμβάλλει σε μια γονεϊκή παρουσία που είναι απούσα, κακοποιητική ή συναισθηματικά μη διαθέσιμη.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το παιδί ενδέχεται να ζει σε μια συνεχή κατάσταση φόβου και άγχους. Μπορεί να αισθάνεται ότι δεν το αγαπούν, ότι το έχουν εγκαταλείψει ή ότι δεν αξίζει φροντίδα, ενώ ταυτόχρονα να φοβάται να εκφραστεί και να επικοινωνήσει τις ανάγκες του.

Πώς σπάει ο κύκλος της μεταβίβασης;

Οι πληγές στον συναισθηματικό δεσμό δεν αποτελούν την ταυτότητα ενός ανθρώπου, ούτε μια ισόβια καταδίκη. Όπως επισημαίνουν νευροψυχολόγοι, στην ενήλικη ζωή είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουμε και να πενθούμε τις απώλειές μας, να επεξεργαζόμαστε τον πόνο και να φροντίζουμε την επούλωσή μας.

Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για να μη μεταφέρουμε το τραύμα από γενιά σε γενιά, σπάζοντας τον κύκλο της αναπαραγωγής του. Η κατανόηση του οικογενειακού παρελθόντος μπορεί να γίνει η αφετηρία για ένα διαφορετικό μέλλον, όπου οι πληγές επουλώνονται και δεν κληροδοτούνται.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr