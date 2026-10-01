Η συνταγή για το αυθεντικό τιραμισού: Από τη Φλωρεντία του '50 στο σήμερα

Μια συνταγή για το αυθεντικό τιραμισού, που χρονολογείται από τη Φλωρεντία της δεκαετίας του '50, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Η αρχική συνταγή δόθηκε σε μια τότε φοιτήτρια Καλών Τεχνών, την Μπριγκίτε, από μια γιαγιά στην ιταλική πόλη. Σήμερα, η 92χρονη Μπριγκίτε, η οποία είναι πλέον δεύτερη μητέρα και πολυτιμότερη φίλη της αφηγήτριας, μοιράστηκε τη συνταγή που εφάρμοσε εκατομμυριάκις φορές. Αυτή η «καθολική» συνταγή, που έφτασε στην Ελλάδα μέσω μιας Ελληνίδας φοιτήτριας στο Μόναχο, παρουσιάζεται αναλυτικά για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν το πραγματικό τιραμισού.

Η ιστορία πίσω από την αυθεντική συνταγή

Η Μπριγκίτε, η οποία σήμερα είναι 92 ετών, ήταν φοιτήτρια στην Καλών Τεχνών στη Φλωρεντία τη δεκαετία του ’50. Εκείνη την περίοδο, έλαβε από μια γιαγιά τη συνταγή για το αυθεντικό, το ωραίο, το πραγματικό τιραμισού. Η συνταγή αυτή αποτέλεσε ένα σπάνιο κειμήλιο, το οποίο η Μπριγκίτε εφάρμοσε πολλές φορές.

Η αφηγήτρια του κειμένου, η οποία χαρακτηρίζει την Μπριγκίτε ως δεύτερη μητέρα και πολυτιμότερη φίλη της, είχε την ευκαιρία να απολαύσει το τιραμισού από τα χέρια της Μπριγκίτε σε κάθε περίσταση, υπολογίζοντας ότι το έφαγε περίπου 200.000 φορές. Μετά από αυτή την εμπειρία, ζήτησε και πήρε τη συνταγή, την οποία τώρα μεταφέρει. Η συνταγή αυτή, που πέρασε από μια Γερμανίδα φοιτήτρια στην Ιταλία και έπειτα σε μια Ελληνίδα φοιτήτρια στο Μόναχο, έφτασε στην Ελλάδα σαν ένα πολύτιμο κειμήλιο.

Το τιραμισού ως «απάντηση» για κάθε στιγμή

Το τιραμισού, το γνωστό γλυκό με βάση τον καφέ εσπρέσο, περιγράφεται ως κάτι το καλύτερο για κάθε στιγμή και για κάθε τι που μπορεί να απασχολεί κάποιον. Η αφηγήτρια τολμά να το παρομοιάσει με τον Μπράιαν Άνταμς των γλυκών, δηλώνοντας ότι είναι «η απάντηση» σε διάφορες καταστάσεις.

Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι αν κάποιος βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα στο Μόναχο με -25 βαθμούς Κελσίου έξω, το τιραμισού είναι η λύση. Ομοίως, αν η μέρα είναι βροχερή σε ένα γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, το τιραμισού προτείνεται ως απάντηση. Ακόμη και για κάποιον που είναι μόνος με τα σκυλιά ή τις γάτες του και βλέπει τηλεόραση, το τιραμισού θεωρείται ιδανικό, με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δεν αρέσει στα κατοικίδια λόγω του καφέ.

Η προετοιμασία των υλικών και του εσπρέσο

Η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση του μασκαρπόνε σε ένα μπολ. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να φτιαχτεί ένας ή περισσότεροι εσπρέσο, κατά προτίμηση σε μόκα, και να αφεθούν να κρυώσουν πλήρως πριν χρησιμοποιηθούν στη συνταγή. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για την υφή και τη γεύση του γλυκού.

Στον κάδο του μίξερ, ανακατεύονται οι κρόκοι αυγού μαζί με την άχνη ζάχαρη και το αμαρέττο. Το ανακάτεμα συνεχίζεται μέχρι τα υλικά να μετατραπούν σε μια πηχτή, κιτρινωπή κρέμα. Αυτή η βάση θα αποτελέσει το θεμέλιο για την πλούσια γεύση του τιραμισού.

Η δημιουργία της κρέμας και η συναρμολόγηση

Αφού δημιουργηθεί η κρέμα με τους κρόκους, την άχνη και το αμαρέττο, προστίθεται το μασκαρπόνε. Το μείγμα αναδεύεται απαλά με μια σπάτουλα, εξασφαλίζοντας την ομογενοποίηση των υλικών χωρίς να χαθεί ο όγκος της κρέμας. Παράλληλα, τα σαβαγιάρ τοποθετούνται σε ένα μεγάλο πιάτο.

Με τη βοήθεια ενός πινέλου, τα σαβαγιάρ αλείφονται με τον κρυωμένο εσπρέσο. Είναι σημαντικό να μην μουλιάσουν τα σαβαγιάρ στον καφέ, αλλά να ποτιστούν τόσο ώστε να απορροφήσουν τη γεύση χωρίς να γίνουν υπερβολικά μαλακά. Τέλος, στον μίξερ χτυπάμε δύο ασπράδια αυγού μέχρι να γίνουν τελείως μαρέγκα, η οποία προστίθεται προσεκτικά στο μείγμα του μασκαρπόνε και αναδεύεται μαλακά, ολοκληρώνοντας την κρέμα του τιραμισού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis