7 «αθώες» φράσεις που καταστρέφουν αργά αλλά σταθερά τη σχέση σου

Στις μακροχρόνιες σχέσεις, η καθημερινότητα, η τριβή και η οικειότητα συχνά οδηγούν σε χαλάρωση στον τρόπο επικοινωνίας. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στις μεγάλες, εκρηκτικές διαφωνίες, αλλά στις μικρές, φαινομενικά αθώες ατάκες που εκστομίζονται στην καθημερινότητα χωρίς πρόθεση να πληγώσουν.

Από την παθητική επιθετικότητα μέχρι την πλήρη απαξίωση, αυτές οι φράσεις συσσωρεύονται σταδιακά, δημιουργώντας ένα αόρατο τείχος ανάμεσα στα ζευγάρια, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον χωρισμό.

Όταν λες «Δεν έχω θέμα»

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να πληγωθείς ή να εκνευριστείς σε μια σχέση, όσο ευτυχισμένη κι αν είναι. Ωστόσο, το να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά για να αποφύγεις τη σύγκρουση, προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά.

Αυτή η φράση δημιουργεί συσσωρευμένο θυμό. Ο σύντροφος νιώθει την ένταση, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια, καθώς του κλείνεται η πόρτα της επικοινωνίας.

Η φράση «Δεν με νοιάζει»

Μπορεί να ειπωθεί στην προσπάθεια να φανεί κανείς ευέλικτος ή χαλαρός, όμως, ανάλογα με το συγκείμενο, ακούγεται ως πλήρης απαξίωση.

Όταν ο άλλος μοιράζεται μια ιδέα, έναν προβληματισμό ή μια πρόταση και εισπράττει ένα «Δεν με νοιάζει», το μεταφράζει ασυνείδητα ως «Δεν νοιάζομαι για σένα και τις επιθυμίες σου», καταστρέφοντας έτσι τη σχέση.

Οι γενικεύσεις με το «πάντα»

Οι γενικεύσεις είναι επικίνδυνες στην επικοινωνία. Όταν κάποιος δείχνει τον σύντροφό του με το δάχτυλο λέγοντας «Εσύ πάντα αργείς» ή «Πάντα αγνοείς τις ανάγκες μου», τον βάζει αμέσως σε θέση άμυνας.

Αυτή η τακτική μετατρέπει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε επίθεση κατά της προσωπικότητάς του ατόμου. Αντί να επιλυθεί το πρόβλημα, ξεκινά ένας πόλεμος κατηγοριών.

Η ακύρωση με το «ποτέ»

Αποτελεί το αντίθετο της γενίκευσης με το «πάντα». Όταν λέγεται στον σύντροφο «Ποτέ δεν με βοηθάς» ή «Ποτέ δεν με παίρνεις τηλέφωνο», ακυρώνονται αυτόματα όλες οι φορές που έχει κάνει κάτι τέτοιο.

Αυτή η φράση κάνει τον άλλον να νιώθει ότι όσες προσπάθειες κι αν καταβάλει, δεν είναι ποτέ αρκετός ή αρκετή για τον σύντροφό του.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr