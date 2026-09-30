Πόσο επικίνδυνες είναι οι χάρτινες αποδείξεις; Ειδικός εξηγεί

Η ερώτηση «Θέλετε την απόδειξή σας;» είναι πλέον καθημερινότητα για τους καταναλωτές, φέρνοντάς τους σε επαφή με το θερμικό χαρτί. Παρά τις προειδοποιήσεις που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για τις τοξικές χημικές ουσίες που μπορεί να περιέχει, ένας ειδικός ιατρικός τοξικολόγος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μας, τα όρια ασφαλείας και τις απλές προφυλάξεις που μπορούν να ληφθούν.

Οι χημικές ουσίες στις αποδείξεις

Οι αποδείξεις εκτυπώνονται σε έναν ειδικό τύπο χαρτιού, το θερμικό χαρτί, το οποίο συχνά περιέχει χημικές ουσίες γνωστές ως δισφαινόλες. Αυτές οι ουσίες θεωρούνται εν δυνάμει, αλλά όχι απαραίτητα, τοξικές. Όπως εξηγεί ο ιατρικός τοξικολόγος, η απάντηση στο ερώτημα αν η επαφή με τις αποδείξεις είναι επικίνδυνη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Ο ειδικός, ως ιατρικός τοξικολόγος, εξειδικεύεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης. Στο καθημερινό του κλινικό έργο διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, από βαριές δηλητηριάσεις, όπως αυτές από μόλυβδο, μέχρι την αξιολόγηση καθημερινών εκθέσεων σε χημικούς παράγοντες που αποδεικνύονται αβλαβείς.

Τι είναι οι δισφαινόλες και πού χρησιμοποιούνται

Οι δισφαινόλες είναι συνθετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανική παραγωγή από τη δεκαετία του 1950. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, καθένας από τους οποίους φέρει ένα γράμμα που αντιπροσωπεύει τη χημική ουσία από την οποία παράγεται. Για παράδειγμα, η δισφαινόλη που παράγεται με τη χρήση ακετόνης ονομάζεται δισφαινόλη Α ή BPA. Αντίστοιχα, η δισφαινόλη S (BPS) παράγεται με τη χρήση ατόμου θείου, ενώ η δισφαινόλη F (BPF) παράγεται με τη χρήση φορμαλδεΰδης.

Αυτές οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός είδους διαφανούς και ανθεκτικού σε θραύση πλαστικού που ονομάζεται πολυανθρακικό. Το πολυανθρακικό συναντάται σε προϊόντα όπως σκληρά πλαστικά μπουκάλια νερού, δοχεία αποθήκευσης τροφίμων και φακούς γυαλιών. Οι δισφαινόλες αποτελούν επίσης συστατικά των εποξειδικών ρητινών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη του εσωτερικού των καπακιών μπουκαλιών και των μεταλλικών δοχείων τροφίμων και ποτών. Αν και ορισμένα προϊόντα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτές τις χημικές ουσίες, πολλοί κατασκευαστές τις έχουν σταδιακά καταργήσει.

Έκθεση σε επικίνδυνα επίπεδα

Σύμφωνα με το The Conversation, μια μελέτη του 2025 από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ασχολείται με τις τοξικές χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα, υποστήριξε ότι η επαφή με μια χάρτινη απόδειξη για μόλις 10 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνα επίπεδα τοξικών χημικών ουσιών. Το θερμικό χαρτί αποδείξεων χρησιμοποιεί δισφαινόλη – συνήθως BPA ή BPS – ως παράγοντα ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr