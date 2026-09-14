Βαλσαμόλαδο: τρεις χρήσεις που θα σας πείσουν να το έχετε πάντα διαθέσιμο στο σπίτι σας

Το βαλσαμόλαδο, γνωστό και ως σπαθόλαδο, αποτελεί ένα από τα φυσικά προϊόντα που βρίσκονται εδώ και χρόνια στα ελληνικά σπίτια. Η δημοτικότητά του οφείλεται στις πολλαπλές του χρήσεις για την περιποίηση του δέρματος. Παρασκευάζεται από την εκχύλιση των ανθισμένων τμημάτων του υπερικού, ενός φυτού που συναντάμε και με την ονομασία βάλσαμο ή Hypericum perforatum.

Χαρακτηριστικό του είναι το κοκκινωπό χρώμα που αποκτά κατά την παρασκευή του, ενώ η χρήση του είναι κυρίως εξωτερική. Από ένα μικρό έγκαυμα μέχρι την ξηρή και ταλαιπωρημένη επιδερμίδα, το βαλσαμόλαδο έχει αρκετές παραδοσιακές χρήσεις που εξηγούν γιατί πολλοί επιλέγουν να το έχουν στο φαρμακείο του σπιτιού.

Περιποίηση μικρών, επιφανειακών εγκαυμάτων

Μία από τις πιο γνωστές παραδοσιακές χρήσεις του βαλσαμόλαδου αφορά την περιποίηση μικρών, επιφανειακών εγκαυμάτων. Το υπερικό έχει μελετηθεί για την τοπική χρήση του σε μικρές δερματικές βλάβες και εγκαύματα, αν και τα σύγχρονα κλινικά δεδομένα δεν είναι αρκετά ώστε να θεωρείται θεραπεία από μόνο του.

Σε ένα μικρό έγκαυμα, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι πάντα η σωστή παροχή πρώτων βοηθειών: κρατάμε την περιοχή κάτω από δροσερό τρεχούμενο νερό για περίπου 20 λεπτά και δεν εφαρμόζουμε αμέσως λάδια ή άλλα λιπαρά προϊόντα πάνω στο φρέσκο έγκαυμα. Το βαλσαμόλαδο μπορεί να αφορά την περιποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν το δέρμα έχει πλέον ψυχθεί και, ιδανικά, μετά από συμβουλή επαγγελματία υγείας.

Ενυδάτωση ξηρής και ταλαιπωρημένης επιδερμίδας

Η πλούσια, ελαιώδης υφή του βαλσαμόλαδου το καθιστά κατάλληλο για την περιποίηση σημείων που εμφανίζουν ξηρότητα, τραχύτητα ή αίσθηση τραβήγματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπως οι αγκώνες, τα γόνατα και τα χέρια, ιδιαίτερα όταν το δέρμα χρειάζεται επιπλέον φροντίδα.

Εφαρμόζοντας μια μικρή ποσότητα και κάνοντας απαλό μασάζ, αφήνουμε το έλαιο να δημιουργήσει ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και αφήνει την επιδερμίδα πιο απαλή.

Καταπράυνση ερεθισμένου δέρματος

Το βαλσαμόλαδο χρησιμοποιείται παραδοσιακά και για την καταπράυνση και περιποίηση του ερεθισμένου δέρματος, γεγονός που το έχει κάνει δημοφιλές ως ένα φυσικό προϊόν για το σπίτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά σε μικρές περιοχές που χρειάζονται περιποίηση, πάντα σε άθικτο δέρμα και αφού προηγηθεί δοκιμή σε μια μικρή περιοχή, ιδιαίτερα αν πρόκειται για πρώτη χρήση.

Σημαντικές προφυλάξεις κατά τη χρήση

Παρότι πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν, το βαλσαμόλαδο χρειάζεται προσοχή. Το υπερικό μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία, επομένως δεν είναι προϊόν που εφαρμόζουμε και στη συνέχεια εκθέτουμε την περιοχή στον ήλιο. Καλό είναι να προτιμάται η χρήση του σε σημεία που δεν θα εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία.

Επίσης, δεν εφαρμόζεται σε σοβαρά ή βαθιά εγκαύματα, σε ανοιχτές ή μολυσμένες πληγές χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το υπερικό ως φυτό μπορεί να αλληλεπιδράσει με αρκετά φάρμακα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr