Ειδικοί απαντούν πόση ώρα πρέπει να διαρκεί ένα ντους για να είναι υγιές

Ειδικοί επιστήμονες δίνουν απαντήσεις σχετικά με τη βέλτιστη διάρκεια ενός ντους, τονίζοντας ότι ο χρόνος που περνάμε κάτω από το νερό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατανάλωση. Σύμφωνα με έναν περιβαλλοντικό επιστήμονα από το Πανεπιστήμιο του Surrey, τρία λεπτά θεωρούνται επαρκή για ένα συνηθισμένο ντους, ενώ η προσθήκη του λουσίματος των μαλλιών μπορεί να αυξήσει αυτόν τον χρόνο κατά δύο λεπτά.

Ο ιδανικός χρόνος για ένα ντους

Ο Pablo Pereira-Doel, περιβαλλοντικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Surrey, προτείνει ότι τα τρία λεπτά αποτελούν έναν λογικό χρόνο για ένα ντους. Εάν κάποιος επιθυμεί να λουστεί, τότε μπορούν να προστεθούν δύο ακόμη λεπτά, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια στα πέντε λεπτά.

Αυτή η πρόταση εστιάζει κυρίως στην εξοικονόμηση νερού, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι τείνουν να παραμένουν στο ντους περισσότερο από όσο είναι πραγματικά απαραίτητο για την καθαριότητά τους. Ο ίδιος ο Pereira-Doel επισημαίνει ότι η παραμονή στο ντους δεν συνδέεται πάντα με την ανάγκη για υγιεινή, καθώς για πολλούς αποτελεί απλώς μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια.

Εξοικονόμηση νερού με απλές κινήσεις

Για όσους επιθυμούν να μειώσουν περαιτέρω την κατανάλωση νερού, υπάρχει η δυνατότητα να κλείνουν τη βρύση κατά τη διάρκεια του σαπουνίσματος. Με αυτή την πρακτική, ο χρόνος του ντους μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

Συγκεκριμένα, ένα γρήγορο ξέβγαλμα του σώματος μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα λεπτό. Αν χρησιμοποιείται σαμπουάν, ο χρόνος μπορεί να φτάσει τα δύο λεπτά, ενώ αν προστεθεί και conditioner, η συνολική διάρκεια μπορεί να είναι περίπου τρία λεπτά, πάντα με τη βρύση κλειστή κατά το σαπούνισμα.

Η κατανάλωση νερού και οι επιπτώσεις της

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένα ντους καταναλώνει περίπου 6 έως 15 λίτρα νερού ανά λεπτό. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση διάρκεια του ντους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ανέρχεται στα 6,7 λεπτά, η συνολική κατανάλωση νερού μπορεί να φτάσει έως και τα 100 λίτρα.

Η χρήση χρονομέτρων στο ντους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της κατανάλωσης. Σχετική έρευνα κατέδειξε ότι η εφαρμογή χρονομέτρων οδήγησε σε μείωση του χρόνου παραμονής των ανθρώπων κάτω από το νερό κατά 26%.

Ο ρόλος της σκληρότητας του νερού

Ένας παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τη διάρκεια του ντους είναι η σκληρότητα του νερού. Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι περιοχών με μαλακό νερό αφιερώνουν κατά μέσο όρο περίπου 20% περισσότερο χρόνο στο ντους, σε σύγκριση με εκείνους που ζουν σε περιοχές με σκληρό νερό.

Μία πιθανή εξήγηση για αυτή τη διαφορά είναι ότι το σαμπουάν δημιουργεί περισσότερο αφρό και ξεπλένεται ευκολότερα στο μαλακό νερό. Αυτό καθιστά το ντους πιο ευχάριστο για τους χρήστες, σε αντίθεση με την εμπειρία που έχουν όσοι χρησιμοποιούν σκληρό νερό.

Συμβουλές για ένα πιο αποδοτικό ντους

Για ένα απλό ντους, ο περιβαλλοντικός επιστήμονας προτείνει τα τρία λεπτά ως έναν καλό στόχο. Αυτός ο χρόνος θεωρείται επαρκής για την καθαριότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων.

Επιπλέον, η πρακτική του κλεισίματος της βρύσης κατά τη διάρκεια του σαπουνίσματος μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση νερού, προσφέροντας ένα πιο οικολογικό και αποδοτικό ντους στην καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta