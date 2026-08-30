Η Τζένιφερ Άνιστον και η νέα φιλοσοφία της στη γυμναστική στα 57 της χρόνια

Στα 57 της χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον διατηρεί τη γυμναστική σταθερά στην καθημερινότητά της, αλλά με μια σημαντικά διαφορετική προσέγγιση. Η διάσημη ηθοποιός έχει εγκαταλείψει τις πολύωρες και εξαντλητικές προπονήσεις, επενδύοντας πλέον στην ενδυνάμωση και τη συνέπεια, προσαρμόζοντας την άσκηση στις ανάγκες του σώματός της.

Αλλαγή φιλοσοφίας στην άσκηση

Για πολλά χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον πίστευε ότι μια προπόνηση ήταν αποτελεσματική μόνο εάν ήταν μεγάλης διάρκειας και αρκετά έντονη. Όπως έχει δηλώσει, «πίστευα ότι έπρεπε να ιδρώνεις για 45 λεπτά ή μία ώρα. Διαφορετικά, ήταν άχρηστο». Σήμερα, έχει εγκαταλείψει αυτή τη λογική, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που συνειδητοποίησε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Πλέον, η ηθοποιός στρέφεται περισσότερο στην ενδυνάμωση, την κινητικότητα και τις σύντομες, στοχευμένες προπονήσεις. Δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πώς αισθάνεται το σώμα της και όχι στο να το πιέζει με κάθε κόστος, τονίζοντας ότι «πρέπει πραγματικά να σέβεσαι το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σώμα σου».

Η μέθοδος Pvolve στο επίκεντρο

Βασικό κομμάτι της τρέχουσας ρουτίνας της Τζένιφερ Άνιστον αποτελεί το «Pvolve». Πρόκειται για μια μέθοδο λειτουργικής άσκησης χαμηλής επιβάρυνσης, της οποίας η ηθοποιός είναι επίσημη πρέσβειρα από το 2023. Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει κινήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις, ασκήσεις ισορροπίας, σταθερότητας και κινητικότητας.

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει αναφέρει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή για εκείνη ήρθε μέσα από την προπόνηση δύναμης. «Η ενδυνάμωση έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά για μένα, στον τρόπο που κινούμαι, στο πώς αισθάνομαι, στα πάντα», έχει τονίσει, υπογραμμίζοντας την αξία της μυϊκής μάζας όσο περνούν τα χρόνια, καθώς οι μύες υποστηρίζουν το σώμα και τον σκελετό.

Η σημασία της ενδυνάμωσης και της ακρόασης του σώματος

Όσο μεγαλώνει, η Τζένιφερ Άνιστον έχει μάθει να γίνεται πιο ευγενική με το σώμα της και να αποδέχεται ότι υπάρχουν ημέρες στις οποίες χρειάζεται διαφορετική ένταση ή ακόμα και ξεκούραση. Βλέπει πλέον την άσκηση όχι μόνο ως έναν τρόπο να διατηρεί τη σιλουέτα της, αλλά ως επένδυση στην υγεία και την καθημερινότητά της μακροπρόθεσμα.

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο περνούν τα χρόνια, καθώς οι μύες υποστηρίζουν το σώμα και τον σκελετό, συμβάλλοντας στη συνολική ευεξία και λειτουργικότητα του οργανισμού.

Συνέπεια αντί για πολύωρες προπονήσεις

Το 2026, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που γυμνάζεται σήμερα. Σύμφωνα με όσα έχει πει, κάνει Pvolve μαζί με την personal trainer της, Ντάνι Κόλμαν, περίπου τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα. Κατά διαστήματα, προσθέτει και Pilates για ποικιλία στο πρόγραμμά της.

Η ηθοποιός έχει γίνει μεγάλη υποστηρίκτρια των μικρών προπονήσεων, δηλώνοντας τον Μάρτιο του 2026: «Έχω μάθει ότι συνέπεια δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλες προπονήσεις. Ακόμα κι αν κάποιες ημέρες είναι μόνο 15 λεπτά, αυτές είναι οι προπονήσεις στις οποίες επιστρέφεις».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr