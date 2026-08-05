«Η μαρινάδα στο ψυγείο είναι πιο ασφαλής από τον πάγκο το καλοκαίρι», λέει μάγειρας

Το καλοκαίρι, η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες φέρνουν μαζί τους και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. Όταν πρόκειται για μαρινάδες, είτε πρόκειται για κρέας, ψάρι ή λαχανικά, η σωστή διατήρησή τους είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή βακτηριακής ανάπτυξης. Ένας έμπειρος μάγειρας επισημαίνει μια βασική αρχή που συχνά παραβλέπεται: η μαρινάδα πρέπει να παραμένει στο ψυγείο και όχι στον πάγκο της κουζίνας, ειδικά κατά τους ζεστούς μήνες.

Η σημασία της ψύξης

Οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος δημιουργούν ένα ιδανικό πεδίο για την ταχεία αναπαραγωγή βακτηρίων. Τα τρόφιμα, και ιδιαίτερα οι μαρινάδες που περιέχουν συστατικά όπως κρέας, αυγά ή γαλακτοκομικά, μπορούν να γίνουν εστίες μικροβίων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ψυγείο, διατηρώντας σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, επιβραδύνει δραστικά αυτή τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι τα βακτήρια δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν στον ίδιο ρυθμό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Όταν αφήνουμε μια μαρινάδα στον πάγκο, ειδικά για περισσότερο από μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου (ή λιγότερο αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, όπως συμβαίνει συχνά το καλοκαίρι), τα βακτήρια αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται εκθετικά. Ακόμα κι αν η μαρινάδα αργότερα μπει στο ψυγείο, τα βακτήρια που έχουν ήδη αναπτυχθεί μπορεί να έχουν παράξει τοξίνες, οι οποίες δεν καταστρέφονται με την επαναψύξη. Αυτές οι τοξίνες είναι υπεύθυνες για τα συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης.

Συστατικά της μαρινάδας και κίνδυνοι

Οι μαρινάδες συχνά περιέχουν συστατικά που αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων. Το κρέας, το κοτόπουλο και τα ψάρια, εκτός από το ότι είναι άμεσα ευπαθή, απελευθερώνουν και υγρά που μπορούν να φιλοξενήσουν μικροοργανισμούς. Ακόμη και οι φυτικές μαρινάδες, που μπορεί να περιέχουν ελαιόλαδο, ξύδι, χυμούς φρούτων ή λαχανικών, μπορούν να γίνουν προβληματικές αν αναπτυχθούν σε αυτές βακτήρια από άλλες πηγές, όπως από τα χέρια που τα ετοίμασαν ή από επιμολυσμένα σκεύη.

Επιπλέον, συστατικά όπως το γιαούρτι, το κεφίρ ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες μαρινάδες, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες. Η ζύμωση που προκαλείται από τα βακτήρια μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση και την υφή, αλλά κυρίως να καταστήσει το τρόφιμο ακατάλληλο για κατανάλωση.

Ο ρόλος του ψυγείου

Το ψυγείο λειτουργεί ως «ασπίδα» κατά της βακτηριακής ανάπτυξης. Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη διατήρηση των τροφίμων είναι κάτω από 5°C. Σε αυτές τις συνθήκες, η ανάπτυξη των περισσότερων παθογόνων βακτηρίων επιβραδύνεται σημαντικά. Επομένως, η μαρινάδα, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου που παραμένει για να αρωματίσει το τρόφιμο, πρέπει να βρίσκεται εντός του ψυγείου.

Αυτό ισχύει τόσο για τη μαρινάδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο όσο και για τη μαρινάδα που έχει έρθει σε επαφή με ωμό κρέας ή ψάρι και δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Η τελευταία, ειδικά, θεωρείται μολυσμένη και πρέπει να απορριφθεί αμέσως μετά τη χρήση της, χωρίς να μείνει εκτεθειμένη στις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος.

Πρακτικές συμβουλές για την ασφάλεια

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων σας το καλοκαίρι, ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές:

Μαρινάρισμα στο ψυγείο: Πάντα να βάζετε τη μαρινάδα μαζί με το τρόφιμο στο ψυγείο.

Πάντα να βάζετε τη μαρινάδα μαζί με το τρόφιμο στο ψυγείο. Χρόνος μαριναρίσματος: Μην αφήνετε τη μαρινάδα εκτός ψυγείου για περισσότερο από 1-2 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου.

Μην αφήνετε τη μαρινάδα εκτός ψυγείου για περισσότερο από 1-2 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου. Επιμολυσμός: Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά σκεύη και επιφάνειες κοπής για τις ωμές μαρινάδες και τα έτοιμα τρόφιμα. Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά την ετοιμασία.

Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά σκεύη και επιφάνειες κοπής για τις ωμές μαρινάδες και τα έτοιμα τρόφιμα. Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά την ετοιμασία. Επαναχρησιμοποίηση: Μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ μαρινάδα που έχει έρθει σε επαφή με ωμό κρέας, ψάρι ή πουλερικά, εκτός αν σκοπεύετε να τη βράσετε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την καταναλώσετε. Ακόμη και τότε, η γενική σύσταση είναι η απόρριψή της.

Μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ μαρινάδα που έχει έρθει σε επαφή με ωμό κρέας, ψάρι ή πουλερικά, εκτός αν σκοπεύετε να τη βράσετε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την καταναλώσετε. Ακόμη και τότε, η γενική σύσταση είναι η απόρριψή της. Θερμοκρασία ψησίματος:Βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο έχει ψηθεί στην κατάλληλη εσωτερική θερμοκρασία για να σκοτωθούν τυχόν βακτήρια.

Η γνώμη του ειδικού

Ο μάγειρας που τονίζει την ασφάλεια της μαρινάδας στο ψυγείο, βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η διατήρηση των τροφίμων σε ασφαλείς θερμοκρασίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη τροφιμογενών ασθενειών. Το καλοκαίρι, με τις αυξημένες θερμοκρασίες, αυτή η αρχή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.

Ένας τεχνικός τροφίμων επιβεβαιώνει ότι η "ζώνη κινδύνου" για τα τρόφιμα, όπου τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτερα, είναι μεταξύ 5°C και 60°C. Οποιοδήποτε τρόφιμο παραμένει σε αυτή τη ζώνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνει τον κίνδυνο. Η μαρινάδα, ειδικά όταν περιέχει όξινα συστατικά όπως ξύδι ή χυμό λεμονιού, μπορεί να φαίνεται "ασφαλής" σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά τα βακτήρια εξακολουθούν να αναπτύσσονται, απλώς με διαφορετικό ρυθμό. Η ψύξη είναι ο μόνος τρόπος να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος.

Συμπέρασμα

Η απλή πρακτική της διατήρησης της μαρινάδας στο ψυγείο, αντί να την αφήνουμε στον πάγκο, αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές κινήσεις για την προστασία της υγείας μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η τήρηση αυτών των βασικών κανόνων υγιεινής διασφαλίζει ότι τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά γεύματα θα είναι όχι μόνο νόστιμα, αλλά και ασφαλή για κατανάλωση.