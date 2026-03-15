Παράνοια στα social media: Influencer κερδίζει χρήματα καπνίζοντας και πίνοντας

Σε έναν κόσμο όπου τα social media διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες, ένα φαινόμενο που κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι οι influencers που κερδίζουν χρήματα από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να φαίνονται κωμικές ή και θλιβερές. Ένας από αυτούς είναι ο Jacob Jones, ο οποίος έχει καταφέρει να αποκτήσει πάνω από 700.000 ακολούθους στο YouTube και 500.000 στο Instagram, απλώς καπνίζοντας και πίνοντας αλκοόλ.

Ο Jacob Jones και η πορεία του

Ο Jacob Jones, που κατάγεται από τη Βόρεια Καρολίνα, ζει σε μια εποχή που η ιδέα του να κερδίζεις χρήματα από την απλή παρακολούθηση κάποιου να καπνίζει και να πίνει, φαντάζει σχεδόν εξωπραγματική. Στο κανάλι του και στον λογαριασμό του με το όνομα 'jacobf–kingjones', χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται καθημερινά για να παρακολουθήσουν τον Jones να καπνίζει τσιγάρα και να δοκιμάζει διαφορετικές γεύσεις, ξεκινώντας την ημέρα του στις 08:00 το πρωί.

Η οικονομική διάσταση της παράνοιας

Αυτό που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο παράδοξη είναι το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να τον παρακολουθούν. Ο Jones έχει 74 συνδρομητές στο Patreon, όπου συνολικά πληρώνουν πάνω από 160 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στα βίντεό του. Επιπλέον, διαθέτει 11.000 ακολούθους στο Twitch, όπου οι συνδρομές κοστίζουν 5,99 δολάρια το μήνα. Παρόλο που η πλατφόρμα δεν αποκαλύπτει τον αριθμό των πληρωμένων συνδρομητών, είναι σαφές ότι υπάρχει μια σημαντική βάση θαυμαστών που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε αυτή την «παράσταση».

Αντίκτυπος και αντιδράσεις

Παρά τους κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται ο τρόπος ζωής του, πολλοί από τους θαυμαστές του Jones φαίνεται να γοητεύονται από την ατμόσφαιρα και τον τρόπο ζωής του, αναγνωρίζοντας ότι κάνει αυτό που αγαπά και ταυτόχρονα βγάζει χρήματα. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που επισημαίνουν πόσο θλιβερό είναι αυτό το φαινόμενο, τόσο για τον ίδιο τον influencer όσο και για την κοινωνία ευρύτερα.

Η περίπτωση του Jacob Jones αναδεικνύει την περίεργη, αλλά και ανησυχητική, πραγματικότητα των social media, όπου οι άνθρωποι επιλέγουν να παρακολουθούν δραστηριότητες που δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική αξία. Ενώ η ελευθερία της δημιουργίας περιεχομένου είναι σημαντική, είναι επίσης κρίσιμο να αναλογιστούμε τις συνέπειες που έχει η προώθηση τέτοιων συμπεριφορών στην κοινωνία. Ο κόσμος των social media μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες, αλλά η ποιότητα του περιεχομένου που καταναλώνουμε είναι επίσης απαραίτητο να βρίσκεται σε προτεραιότητα.

