TikTok: Ο απόφοιτος που «έκλαψε» για το μεταπτυχιακό και τη χαμένη νύφη

Ένας φοιτητής από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατάφερε να κάνει το ελληνικό TikTok να γελάσει με την καρδιά του, όταν μοιράστηκε την εμπειρία του κατά την τελετή αποφοίτησης. Ο διαιτολόγος-διατροφολόγος, Πάρης Ζέγκος, μετά την παραλαβή του μεταπτυχιακού του, έδωσε έναν λόγο που μετέτρεψε τη συνήθως συγκινητική στιγμή της αποφοίτησης σε μια ευκαιρία για γέλια.

Η στιγμή που έγινε viral

Ο λόγος του Πάρη Ζέγκου όχι μόνο έκανε τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα να γελάσουν δυνατά, αλλά προκάλεσε και κύμα γέλιου στους χρήστες του TikTok, όταν το ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό. Στο βίντεο, ο νεαρός διαιτολόγος περιγράφει με χιούμορ την πρώτη του μέρα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θυμούμενος πως ήταν ο μοναδικός άνδρας στην τάξη.

Μια αναπάντεχη προσδοκία

Με ειλικρίνεια και κωμικό ύφος, ο Πάρης εξηγεί πως πίστευε ότι εκτός από το μεταπτυχιακό, θα έβρισκε και τη γυναίκα των ονείρων του. Ωστόσο, όπως λέει με χαμόγελο, τελικά κατάφερε μόνο να πάρει το μεταπτυχιακό του, κερδίζοντας όμως το θαυμασμό και τη στήριξη των γονιών του. "Τουλάχιστον παίρνω το μεταπτυχιακό", λέει με ανακούφιση, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των ακροατών του.

Ένας πρωτότυπος χρήστης του TikTok

Ο Πάρης Ζέγκος δεν είναι άγνωστος στον κόσμο του TikTok. Έχει ήδη μια ενεργή παρουσία στην πλατφόρμα, ανεβάζοντας διάφορα βιντεάκια με θέματα κυρίως από το επάγγελμά του. Ωστόσο, αυτή η ανάρτηση ξεχώρισε για το χιούμορ της, αποδεικνύοντας πως τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αποτελέσουν μέσο για διασκέδαση και χαμόγελα, ακόμη και σε στιγμές που συνήθως είναι γεμάτες συγκίνηση.

Οι αντιδράσεις του κοινού

Οι αντιδράσεις των χρηστών του TikTok ήταν άμεσες και ενθουσιώδεις. Πολλοί σχολίασαν το πόσο ανακουφιστικό ήταν να βλέπουν μια τόσο θετική και αστεία πλευρά μιας κατά τα άλλα σοβαρής στιγμής, όπως η αποφοίτηση. Το βίντεο του Πάρη συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια, επιβεβαιώνοντας πως το χιούμορ είναι η καλύτερη θεραπεία σε κάθε περίπτωση.

Το χιούμορ ως μέσο σύνδεσης

Αυτή η στιγμή αποφοίτησης δεν ήταν μόνο μια προσωπική επιτυχία για τον Πάρη Ζέγκο, αλλά και μια ευκαιρία να μοιραστεί με τον κόσμο μια στιγμή αυθεντικού γέλιου. Το viral βίντεο αποδεικνύει πως το χιούμορ και η αυθεντικότητα μπορούν να αγγίξουν τις καρδιές των ανθρώπων, συγκεντρώνοντας γύρω τους μια κοινότητα που αγαπά τις αληθινές και ανθρώπινες στιγμές.

Διαβάστε ακόμα: «Μην φύγεις… συμφωνείς;»: Το συγκινητικό βίντεο με την «κουβέντα» 3χρονου και του σκύλου του