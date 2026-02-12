Η ΕΛ.ΑΣ. «Τσικνίζει» με Χιούμορ: Το viral βίντεο για τον «άλλο» καπνό

Με έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο επέλεξε η Ελληνική Αστυνομία να στείλει το δικό της κοινωνικό μήνυμα ανήμερα της Τσικνοπέμπτης. Χρησιμοποιώντας το χιούμορ και την παράδοση της ημέρας, δημιούργησε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral στα social media, συνδυάζοντας το εορταστικό κλίμα με μια σοβαρή υπενθύμιση.

Το σενάριο του βίντεο

Στο σποτ πρωταγωνιστεί ένας αστυνομικός που οδηγεί έναν νεαρό στο τμήμα, ενώ μια κυρία (σε ρόλο μητέρας ή γειτόνισσας) προσπαθεί να τον μεταπείσει με την επική ατάκα:

«Λίγο καπνό είδατε και αμέσως μέσα; Τσικνοπέμπτη είναι!»

Ο αστυνομικός, ωστόσο, βάζει τα πράγματα στη θέση τους, απαντώντας πως ο λόγος της σύλληψης δεν έχει καμία σχέση με το παραδοσιακό ψήσιμο: «Ποια Τσικνοπέμπτη κυρία μου, εδώ μιλάμε για άλλον καπνό».

????Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά!

????Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα.

Ενημερώσου τώρα ????https://t.co/VNbrb2vgSP pic.twitter.com/USDv1OyLgT — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 12, 2026

Το κοινωνικό μήνυμα

Πίσω από το χιουμοριστικό ύφος, η ΕΛ.ΑΣ. στοχεύει στην ευαισθητοποίηση κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Το βίντεο κλείνει με τη λεζάντα «Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά» και το ξεκάθαρο μήνυμα:

Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό.

Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία.

Η κίνηση αυτή της αστυνομίας απέσπασε θετικά σχόλια για την προσπάθεια προσέγγισης των νέων μέσα από τη δική τους «γλώσσα» και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

