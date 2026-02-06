Μετά τη θύελλα αντιδράσεων για τη διαφήμιση της σοκολάτας ΙΟΝ, ένα νέο διαφημιστικό «μέτωπο» ανοίγει στην Καλαμάτα. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο βρίσκεται το επίσημο σποτ για το Καλαματιανό Καρναβάλι, το οποίο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση φεμινιστικών οργανώσεων και μελών της αντιπολίτευσης του Δήμου.

Το επίμαχο σενάριο και η «ανταλλαγή»

Το σποτ δείχνει δύο άνδρες να κρατούν μια γυναίκα και να την «ανταλλάσσουν» με χαρτονομίσματα, με σκοπό την προώθηση του καρναβαλιού. Η Φεμινιστική Καλαμάτας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τη διαφήμιση «κατάπτυστη» και τονίζοντας ότι το σενάριο παραπέμπει ευθέως σε πρακτικές trafficking και μαστροπείας.

«Δύο άνδρες προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέλησή της... Ένα γυναικείο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι. Δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση, καλώντας τον Δήμο να αποσύρει άμεσα το βίντεο και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Η απάντηση της Επιτροπής: «Συμβολική η απελευθέρωση της διάθεσης»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της καρναβαλικής επιτροπής, Παναγιώτης Δραγκιώτης, εμφανίστηκε αμετάπειστος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα στο σποτ λειτουργεί συμβολικά και αναπαριστά την «καρναβαλική διάθεση» που απελευθερώνεται, ακολουθώντας το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης "Free the mood".

Ο κ. Δραγκιώτης ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση να «κατέβει» το σποτ, παρά τις δηλώσεις και της αντιπολίτευσης του Δήμου (Β. Τζαμουράνης) που έκανε λόγο για μια «ατυχή» επιλογή που προβάλλει την κακοποίηση.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη λεπτή γραμμή μεταξύ καρναβαλικής σάτιρας και προσβολής της προσωπικότητας, σε μια χρονική συγκυρία όπου η ευαισθησία της κοινωνίας σε θέματα έμφυλης βίας είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

