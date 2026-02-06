Φρένο στη διαφήμιση της ΙΟΝ Break: Η καταγγελία που «απέσυρε» τους μασκοφόρους από τους δέκτες

Μια πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά διαφημιστικά δεδομένα κατέληξε στην υποχρεωτική απόσυρση και τροποποίηση του σποτ για τη σοκολάτα ΙΟΝ Break. Μετά από επώνυμη καταγγελία Ελληνίδας καταναλώτριας, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας (ΠΕΕΕ) έκρινε ότι η αισθητική και το περιεχόμενο της καμπάνιας παραβιάζουν θεμελιώδεις κανόνες δεοντολογίας.
Το χρονικό της απόφασης: Βία και «ντου» στο εργοστάσιο
Η διαφήμιση, η οποία είχε ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στα social media, παρουσίαζε νεαρά άτομα με καλυμμένα πρόσωπα (μασκοφόρους) να πραγματοποιούν εισβολή σε εργοστάσιο και παντοπωλείο. Οι σκηνές περιλάμβαναν:
- Βανδαλισμούς και υλικές ζημιές.
- Εκφοβισμό υπαλλήλων.
- Παραβατική συμπεριφορά με σκοπό την «κλοπή» του προϊόντος.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, οι πράξεις αυτές αποδίδονταν με υπερβολικά ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς τη χρήση χιούμορ ή προφανούς υπερβολής που θα μπορούσε να μετριάσει τις εντυπώσεις.
Γιατί θεωρήθηκε επικίνδυνη για τους νέους
Το βασικό επιχείρημα που οδήγησε στην καταδικαστική απόφαση ήταν η σύνδεση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς με «ελκυστικά» πρότυπα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:
- Η βία παρουσιαζόταν ως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, συνδεόμενη με την επιτυχία και την ομαδικότητα.
- Το νεανικό κοινό είναι ιδιαίτερα δεκτικό σε τέτοια πρότυπα, καθιστώντας τη διαφήμιση επικίνδυνη για τη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης.
- Υπήρχαν σκηνές που παρέπεμπαν σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, παραβιάζοντας περαιτέρω τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης (ΕΚΔ-Ε).
Τι σημαίνει αυτό για την ΙΟΝ
Η εταιρεία υποχρεώθηκε να τροποποιήσει το διαφημιστικό υλικό εντός τριών ημερών σε όλα τα μέσα (τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, social media). Είναι αξιοσημείωτο ότι η απόφαση έχει άμεση ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν η εταιρεία προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η προβολή του συγκεκριμένου σποτ απαγορεύεται μέχρι να αλλάξει το περιεχόμενό του.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η δημιουργικότητα στη διαφήμιση έχει όρια, ειδικά όταν αγγίζει θέματα ασφάλειας και κοινωνικών προτύπων, και ότι η παρέμβαση ενός και μόνο ενημερωμένου καταναλωτή μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές.
