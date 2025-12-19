# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Η kiss cam που κατέστρεψε τα πάντα: Η γυναίκα πίσω από το viral των Coldplay σπάει τη σιωπή της

Μια φαινομενικά αθώα στιγμή σε συναυλία μετατράπηκε σε προσωπικό και επαγγελματικό εφιάλτη. Η Κριστίν Κάμποτ, το πρόσωπο που πρωταγωνίστησε στο πιο πολυσυζητημένο kiss cam στιγμιότυπο της χρονιάς στη συναυλία των Coldplay, μιλά για πρώτη φορά δημόσια και περιγράφει πώς ένα βράδυ διασκέδασης άλλαξε τη ζωή της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η kiss cam της συναυλίας εστίασε πάνω της, την ώρα που βρισκόταν αγκαλιά με τον τότε CEO της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον. Η αντίδρασή τους στη γιγαντοοθόνη πρόδωσε ότι η σχέση τους δεν ήταν ακριβώς αυτό που έδειχνε και μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο είχε γίνει viral, μετατρέποντάς τους σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.

Οι συνέπειες ήταν άμεσες. Ο Μπάιρον παραιτήθηκε από τη θέση του και λίγο αργότερα ακολούθησε και η Κριστίν Κάμποτ, η οποία κατείχε τη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού. Από εκείνη τη στιγμή, όπως λέει, ξεκίνησε μια περίοδος ακραίας πίεσης, δημόσιου διασυρμού και παρενόχλησης.

Σε συνέντευξή της στους Times, η Κάμποτ αποκάλυψε ότι προσπαθεί να βρει νέα εργασία, όμως έχει ενημερωθεί πως θεωρείται πλέον «μη προσλήψιμη». «Έγινα meme. Ήμουν η πιο καταδιωκόμενη HR διευθύντρια στην ιστορία του κλάδου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα διευκρίνισε ότι την περίοδο εκείνη βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, ο οποίος μάλιστα ήταν παρών στη συναυλία.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή της στους New York Times, η ίδια έδωσε τη δική της εκδοχή για τη βραδιά των Coldplay. Τόνισε ότι δεν υπήρξε σεξουαλική σχέση με τον Άντι Μπάιρον και ότι δεν είχαν φιληθεί ποτέ πριν από εκείνο το βράδυ, παραδεχόμενη ωστόσο πως υπήρχε έλξη. «Πήρα μια κακή απόφαση. Ήπια μερικά κοκτέιλ, χόρεψα και συμπεριφέρθηκα ακατάλληλα με τον προϊστάμενό μου. Το πληρώνω με την καριέρα μου και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη», είπε.

Από εκεί και μετά, η δημόσια στοχοποίηση δεν σταμάτησε. Η Κάμποτ περιγράφει ένα συνεχές κύμα παρενόχλησης, απειλών και διαδικτυακής βίας, που επηρέασε βαθιά και τα δύο της παιδιά. Όπως λέει, ντρέπονται να εμφανιστούν μαζί της δημόσια, ενώ η ίδια φοβάται ότι ο θυμός τους ίσως τη συνοδεύει για πάντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφορετική αντιμετώπιση που, όπως πιστεύει, έτυχε ο άνδρας που ενεπλάκη στο σκάνδαλο. «Ως γυναίκα, πήρα το μεγαλύτερο μέρος της κακοποίησης. Με αποκάλεσαν χρυσοθήρα και είπαν ότι ανέβηκα επαγγελματικά μέσω σχέσεων. Αυτό απέχει όσο τίποτα από την αλήθεια», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι δούλεψε σκληρά για να αποφύγει τέτοιες κατηγορίες σε όλη της τη ζωή.

Η διαδικτυακή επίθεση έφτασε σε ακραία επίπεδα: απειλητικά μηνύματα, doxxing, εκατοντάδες τηλεφωνήματα ημερησίως, ακόμα και απειλές θανάτου. Παπαράτσι συγκεντρώνονταν έξω από το σπίτι της, ενώ –σύμφωνα με την ίδια– τα παιδιά της φοβούνταν ακόμη και για τη ζωή τους.

Παρά τις δυσκολίες, η κατάσταση αρχίζει σταδιακά να εξομαλύνεται. Η Κάμποτ έχει ξεκινήσει ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά της και προσπαθεί να επανέλθει σε μια στοιχειώδη καθημερινότητα. Αν και για ένα διάστημα διατηρούσε επαφή με τον Μπάιρον, ανταλλάσσοντας συμβουλές διαχείρισης κρίσης, τελικά αποφάσισαν να διακόψουν κάθε επικοινωνία, θεωρώντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν.

«Δεν τελείωσε για μένα εκείνο το βράδυ», λέει. «Και μάλλον δεν θα τελειώσει ποτέ εντελώς».

