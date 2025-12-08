# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Blogger έβαλε τον γιο της σε σακούλα κενού αέρος και «ρούφηξε» τον αέρα για χάρη ενός βίντεο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Ρωσία ένα βίντεο που ανάρτησε 36χρονη blogger από το Σαράτοφ, η οποία για να δημιουργήσει «εντυπωσιακό» περιεχόμενο, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του μικρού της γιου.

Η Άννα Σαπαρίνα, γνωστή στα social media για τα βίντεο που σχετίζονται με τη μητρότητα, δημοσίευσε στα προφίλ της ένα απόσπασμα στο οποίο τοποθετεί τον γιο της μέσα σε μια μεγάλη σακούλα αποθήκευσης κενού αέρος. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί αντλία για να αφαιρέσει τον αέρα, αφήνοντας το παιδί παγιδευμένο και τρομαγμένο για αρκετά δευτερόλεπτα.

Το παιδί ακούγεται να κλαίει και να φωνάζει «Μαμά!», ενώ η Σαπαρίνα φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως… αστείο.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που έγραψε συνοδεύοντας το βίντεο:
«Μπορείς ακόμη και να κόψεις την παροχή οξυγόνου σε μια σακούλα».

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή, όπως και η φράση που προστέθηκε στο βίντεο: «Όταν ήταν η τρίτη εβδομάδα αναρρωτικής άδειας…», μια ακόμη προσπάθεια να δοθεί χιουμοριστικός τόνος.

 

Σφοδρές αντιδράσεις και αιτήματα για παρέμβαση
Χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα ζητούν πλέον την άμεση παρέμβαση των αρχών και των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους από ασφυξία και τραυματισμό.

Το βίντεο έχει πλέον γίνει viral, με τον δημόσιο διάλογο να επικεντρώνεται στη χρήση παιδιών ως «εργαλείων» για δημιουργία περιεχομένου και συγκέντρωση προβολών, αλλά και στα όρια που πολλοί creators ξεπερνούν για να προκαλέσουν εντύπωση.

Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση και αναμένεται να αποφασίσουν αν θα κινηθούν νομικά μέτρα κατά της blogger.

