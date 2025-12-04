Εισβολή με όρεξη: Ελάφι μπήκε σε σχολική τάξη στην Κίνα και έφαγε τις εργασίες των μαθητών

Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε σε σχολείο της επαρχίας Σιτσουάν στην Κίνα, όταν ένα ελάφι βρέθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα και άρχισε να… δοκιμάζει τις εργασίες των μαθητών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου, με τους μαθητές να μένουν έκπληκτοι βλέποντας το ζώο να περιφέρεται ανάμεσα στα θρανία. Οι ίδιοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που το ελάφι σκύβει πάνω από ένα θρανίο και τρώει σωρούς από γραπτά που ήταν τοποθετημένα εκεί.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του σχολείου, κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ το ζώο απομακρύνθηκε με ασφάλεια λίγο αργότερα. Το συγκεκριμένο ελάφι αποτελεί μασκότ του σχολείου, είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένο με τους μαθητές και συχνά κυκλοφορεί ελεύθερο στους εξωτερικούς χώρους του campus, όπου δέχεται φροντίδα και τροφή από τα παιδιά.

Οι υπεύθυνοι εξήγησαν ότι η συμπεριφορά του είναι πιθανό να συνδέεται με τις φυτικές ίνες του χαρτιού, που μοιάζουν με στοιχεία της φυσικής του διατροφής, αλλά και με την εξοικείωση που έχει αναπτύξει με το σχολικό περιβάλλον.

Μετά το περιστατικό, η σχολική διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τρόπους καλύτερης διαχείρισης των ζώων στον χώρο, ώστε να προληφθούν αντίστοιχες απρόβλεπτες επισκέψεις μέσα στις αίθουσες.

Ειδικοί σε θέματα άγριας ζωής υπενθύμισαν ότι ακόμη και τα ήρεμα και εξημερωμένα ζώα μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα αν τρομοκρατηθούν, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς ζώνες περιορισμού για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

