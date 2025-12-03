Όταν το ποδόσφαιρο φτάνει μέχρι τη σκοπιά: Απίθανο στιγμιότυπο στο ματς Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός

Μπορεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ελλάς Σύρου να αποτέλεσε από μόνη της ένα σπουδαίο γεγονός για την Ερμούπολη, όμως μια απροσδόκητη εικόνα λίγο πριν τη σέντρα «έκλεψε» την παράσταση και έγινε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα.

Καθώς η κάμερα του συνδρομητικού καναλιού περιηγούνταν στις εξέδρες για να μεταφέρει την ατμόσφαιρα του γηπέδου, κατέγραψε κάτι που βρισκόταν… εκτός γηπέδου. Ακριβώς πίσω από το σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, υψώνεται το «Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου». Εκεί, στον πυργίσκο της σκοπιάς, ένας αλφαμίτης είχε βρει τον πιο ξεχωριστό «εξώστη» για να παρακολουθήσει όσα συνέβαιναν στο γήπεδο.

Απόλυτα αφοσιωμένος στο θέαμα, ο νεαρός στρατιώτης παρακολουθούσε τον αγώνα από το ύψος της σκοπιάς – μια εικόνα που προκάλεσε χαμόγελα και σχολιάστηκε έντονα στα social media. Όπως είναι λογικό, μια τέτοια υπηρεσία εκείνη τη μέρα πρέπει να θεωρήθηκε… από τις πιο περιζήτητες, με έναν και μόνο «τυχερό» να απολαμβάνει το δίωρο της σκοπιάς ως μια άτυπη «σουίτα» με θέα το ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς για το νησί.

Η φωτογραφία του EUROKINISSI αποτυπώνει ιδανικά τη στιγμή, δείχνοντας πώς ένα απλό ματς μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες και απολαυστικές εικόνες.

Διαβάστε ακόμα: Viral οι Κινέζοι φοιτητές που τραγουδούν στα ελληνικά το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας»