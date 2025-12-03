# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αιχμηρά σχόλια Μπέου σε δημοσιογράφο κατά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Βόλο

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Βόλο, με τη συμμετοχή του Θοδωρή Φέρρη, της Ανδρομάχης και του χορογράφου Δημήτρη Παπάζογλου. Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος, ωστόσο η στιγμή που έκλεψε την προσοχή ήταν – για ακόμη μια φορά – τα σχόλια του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου.

Κατά την άνοδό του στη σκηνή, ο κ. Μπέος δεν περιορίστηκε στις καθιερωμένες ευχές, αλλά προχώρησε σε αιχμηρές ατάκες προς τον παρουσιαστή της εκδήλωσης. «Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να με εκνευρίσει γιατί κάνει πάντοτε μια μ…κία. Σήμερα είναι η μέρα τέτοια», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί πως ανέμενε διαφορετικό σκηνικό για την εμφάνισή του.

Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος επέστρεψε με νέο σχόλιο, αυτή τη φορά για το σακάκι του δημοσιογράφου. Ζητώντας να μάθει ποιος το σχεδίασε, άκουσε τον Σωτήρη Πολύζο να απαντά πως πρόκειται για δημιουργία του Νίκου Αποστολόπουλου. Ο κ. Μπέος δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ – αλλά και σκληρή έκφραση – πως το ύφασμα του σακακιού του θύμισε «τραπεζομάντηλο της γιαγιάς του».

«Ήταν χιούμορ. Άμα δεν έχουμε χιούμορ… Τι να τους κάνουμε; Ας μας παρεξηγήσουν», πρόσθεσε στη συνέχεια, επιχειρώντας να αποφορτίσει το κλίμα.

Παρά τις έντονες ατάκες, η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη.

