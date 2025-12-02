Άγρια επίθεση στον YouTuber Teosty στα Γιάννενα – Αυγά, γρονθοκοπήματα και live με τα σημάδια στο πρόσωπο

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ο γνωστός YouTuber Teosty, το βράδυ των τελευταίων ημερών στα Γιάννενα, με το περιστατικό να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Teosty βρισκόταν σε καφετέρια στην πόλη μαζί με φίλους του, πραγματοποιώντας ζωντανή μετάδοση στο κανάλι του στο YouTube, όταν άγνωστοι άρχισαν να του πετούν αυγά. Ορισμένα τον πέτυχαν στην πλάτη, ενώ ένα ακόμη χτύπησε φίλο του στην κουκούλα.

Μετά το αρχικό περιστατικό, η παρέα μετακινήθηκε σε άλλο κατάστημα, ωστόσο η ένταση δεν έληξε εκεί. Όπως αναφέρει τοπικό ρεπορτάζ, νεαροί φέρονται να συνέχισαν να τους παρενοχλούν χρησιμοποιώντας laser. Ο YouTuber βγήκε στον δρόμο για να ζητήσει τον λόγο και τότε σημειώθηκε συμπλοκή με έναν από αυτούς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ο Teosty φαίνεται με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Ο ίδιος περιέγραψε πως ο άγνωστος τον πλησίασε αιφνιδιαστικά και τον χτύπησε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «του πούλησε τρέλα».

Λίγο μετά το επεισόδιο, ο YouTuber επανήλθε σε live μετάδοση, αυτή τη φορά δείχνοντας τις μελανιές και τα χτυπήματα που είχε δεχτεί, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό στους ακόλουθούς του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αφήσει την υπόθεση να περάσει απαρατήρητη και προειδοποίησε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον των δραστών.

Το περιστατικό έχει ήδη γίνει viral, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν την επίθεση και να ζητούν την παρέμβαση των Αρχών, ενώ άλλοι τονίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας για δημιουργούς περιεχομένου που βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους επιθέσεις στον δημόσιο χώρο.

