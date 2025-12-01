«Τα μωρά δεν ανήκουν στην business class»: Μητέρα δίνει επική απάντηση σε ενοχλημένη συνεπιβάτιδα

Μια μητέρα που ταξίδευε με τη 9 μηνών κόρη της από τη Νέα Υόρκη στη Ζυρίχη βρέθηκε αντιμέτωπη με απρόσμενη επίθεση από συνεπιβάτιδα στην business class, όταν εκείνη της δήλωσε ότι «τα μωρά δεν ανήκουν εκεί». Η αντίδραση της μητέρας έγινε viral, αφού η ίδια κατέγραψε το περιστατικό στο Reddit, στο δημοφιλές subreddit «Am I the A******?».

Η γυναίκα, με το όνομα χρήστη u/stone2891, εξήγησε ότι είχε αναβαθμίσει τη θέση της χρησιμοποιώντας πόντους, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει πιο άνετα με το μωρό στη νυχτερινή πτήση. «Αγχωνόμουν πολύ μήπως κάνει φασαρία. Πήρα μπιμπερό, παιχνίδια και έλεγα ότι στην business θα περιορίσω όσο γίνεται την ενόχληση», είπε στο Newsweek.

Όταν επιβιβάστηκε, διαπίστωσε πως στην καμπίνα υπήρχαν και άλλα μωρά και παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, η γυναίκα που καθόταν δίπλα της δυσανασχέτησε από την πρώτη στιγμή.

«Έλα τώρα, σοβαρά;» ακούστηκε να λέει.

Το μωρό κοιμήθηκε για περίπου τρεις ώρες, πριν ξυπνήσει πεινασμένο και κλάψει για λίγο. Καθώς η μητέρα προσπαθούσε να ετοιμάσει το μπιμπερό, η συνεπιβάτιδα σηκώθηκε, έκανε χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο και πήγε να παραπονεθεί στο πλήρωμα, ζητώντας να τη μεταφέρουν στην economy.

Όταν επέστρεψε, απευθύνθηκε ξανά στη μητέρα:

«Τα μωρά δεν ανήκουν στην business class».

Η απάντηση δεν άργησε:

«Με όλο τον σεβασμό… μπορείς να πας να ****. Αν δεν θέλεις να ρισκάρεις ποιος κάθεται δίπλα σου σε δημόσια πτήση, να ταξιδεύεις με ιδιωτικό τζετ».

Η αντίδραση της πεθεράς και η ευρύτερη συζήτηση

Όταν η μητέρα διηγήθηκε το περιστατικό στην πεθερά της, εκείνη υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα άγραφο πρωτόκολλο» πως τα μωρά δεν βρίσκονται στην business. Η μητέρα διαφωνεί εντελώς:

«Η ιδέα ότι τα μωρά δεν πρέπει να ταξιδεύουν προέρχεται από μια άλλης εποχής νοοτροπία, όπου οι γυναίκες έπρεπε να μένουν σπίτι. Δεν το δέχομαι. Υπάρχουν χώροι μόνο για ενήλικες, αλλά η business class δεν είναι ένας από αυτούς».

Η στάση των υπολοίπων επιβατών

Παρά την ένταση, πολλοί επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης στάθηκαν στο πλευρό της.

«Οι αεροσυνοδοί ήταν ξεκάθαροι: είναι δημόσια πτήση και όποιος πληρώνει εισιτήριο δικαιούται τη θέση του. Στην πρώτη θέση υπήρχαν επίσης μωρά», ανέφερε.

Η ιστορία στα social media άναψε ξανά τη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για μωρά στις premium θέσεις — ή αν η άνεση και ο σεβασμός πρέπει να είναι αυτονόητοι για όλους τους ταξιδιώτες.

