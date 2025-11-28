Χιουμοριστικό σποτ της Jumbo «πειράζει» την Ιθάκη και ρίχνει… καρφί στον Αλέξη Τσίπρα

Η νέα χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της Jumbo έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media, καθώς η αλυσίδα παιχνιδιών επέλεξε να «ντύσει» το γιορτινό μήνυμά της με μια ιδιαίτερη αναφορά στην «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη – αλλά και με μια καθόλου τυχαία ατάκα που παραπέμπει στον Αλέξη Τσίπρα.

Στο σποτ, η αφήγηση αποτελεί μια ανάλαφρη, παραλλαγμένη εκδοχή του εμβληματικού ποιήματος, προσαρμοσμένη στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και στον γνώριμο παιχνιδιάρικο τόνο της εταιρείας:

«Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα

να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος γεμάτος χιόνια

και Jumbo φορτηγά…»

Το κείμενο συνεχίζει με αναφορές σε χιονοθύελλες και κρύο, που – όπως λέει το σποτ – «δεν πρέπει να φοβάται» ο καταναλωτής, ενώ κλείνει με μια φράση που έγινε viral:

«Jumbo, η Ιθάκη των Χριστουγέννων – αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

Η τελευταία λέξη θεωρήθηκε από πολλούς ως ευθεία νύξη στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Η Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα προκαλώντας πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις.

Η διαφήμιση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις: άλλοι τη βρίσκουν πετυχημένη και χιουμοριστική, άλλοι θεωρούν ότι «πατάει» υπερβολικά σε μια επίκαιρη πολιτική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, το σποτ της Jumbo φαίνεται πως πέτυχε τον στόχο του: να γίνει viral και να συζητηθεί όσο λίγες χριστουγεννιάτικες καμπάνιες των τελευταίων ετών.

Διαβάστε ακόμα: Όταν το ποδόσφαιρο φτάνει μέχρι τη σκοπιά: Απίθανο στιγμιότυπο στο ματς Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός