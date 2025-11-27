Η ατάκα Εμπαπέ για τα συνθήματα στο «Καραϊσκάκης» που έγινε viral

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του στο Champions League, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 4-3 επί του Ολυμπιακού στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Γάλλος σταρ σημείωσε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του, κατακτώντας δικαιωματικά τον τίτλο του MVP — για δέκατη φορά φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Πέρα όμως από την απόδοσή του, συζήτηση προκάλεσε και μια ατάκα του μετά το τέλος του αγώνα, όταν ρωτήθηκε για τα συνθήματα των οπαδών του Ολυμπιακού.

«Τραγουδούσαν στα γαλλικά… αλλά ήταν κακά γαλλικά»

Σε ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου σχετικά με το αν τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά την προθέρμανση λειτούργησαν ως επιπλέον κίνητρο, ο Εμπαπέ αρχικά αιφνιδιάστηκε, ρωτώντας:

«Τι εννοείς;»

Όταν ο ρεπόρτερ διευκρίνισε ότι αναφέρεται «στους οπαδούς που τραγουδούσαν», ο Γάλλος επιθετικός χαμογέλασε και απάντησε με χιούμορ:

«Α, ναι, τους άκουσα στην προθέρμανση. Τραγουδούσαν στα γαλλικά, αλλά ήταν… κακά γαλλικά».

R : the chants before the warm-up, did they motivate you?



Kylian : Kylian: what does “cánticos” mean?



R : the fans that were chanting



Kylian : "ah, yes, yes, i heard them in the warm-up. they were chanting in french, but in a bad french." ???? pic.twitter.com/9am5BbgdHR — Mια???? (@soumia274) November 26, 2025

Η φράση του έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με πολλούς χρήστες να αναπαράγουν το στιγμιότυπο, άλλοι με χιουμοριστική διάθεση και άλλοι αποθεώνοντας την άνεση και αυτοπεποίθηση του Γάλλου σούπερ σταρ.

Η μεγαλύτερη παράσταση της χρονιάς

Με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε στο Φάληρο, ο Εμπαπέ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και ότι μπορεί να αλλάξει μόνος του την εικόνα ενός αγώνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε ένα τεράστιο «διπλό» σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που διεκδίκησε το θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

Το όνομά του κυριαρχεί ξανά στα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα — όχι μόνο για την εμφάνιση, αλλά και για την ατάκα του που έκλεισε με χαμόγελο μια βραδιά υψηλής έντασης.

