Με μια δόση χιούμορ και εμφανείς αιχμές απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα σχόλια του υπουργού Υγείας για το βιβλίο «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε χθες στα βιβλιοπωλεία.

Σε συνέντευξή του πριν λίγες ημέρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναφερθεί στον πρώην πρωθυπουργό με το χαρακτηριστικό ύφος του, σχολιάζοντας πως «ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και “τα λιγουρεύεστε”». Η φράση αυτή φαίνεται πως αποτέλεσε… πρώτη ύλη για την απάντηση του κ. Τσίπρα.

Σε σημερινή του ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στιγμιότυπο από τις δηλώσεις του υπουργού και έγραψε επάνω του μια χιουμοριστική αφιέρωση:

«Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Σε δεύτερο πλάνο του ίδιου βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να κρατάει το βιβλίο του, σχολιάζοντας με νόημα:

«Το λιγουρεύεστε έτσι;»

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, τροφοδοτώντας το ήδη έντονο πολιτικό παρασκήνιο γύρω από το βιβλίο «Ιθάκη», το οποίο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του έχει πυροδοτήσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαδοχικές δηλώσεις από στελέχη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

