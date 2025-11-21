Παραλίγο τραγωδία στις γραμμές του τρένου: Άνδρας περπάτησε πάνω στις ράγες χωρίς να αντιληφθεί τον συρμό

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική, όταν άνδρας εντοπίστηκε να διασχίζει αμέριμνος τις ράγες του τρένου, την ώρα που συρμός πλησίαζε με ταχύτητα και κόρναρε επανειλημμένα για να τον προειδοποιήσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Στο υλικό φαίνεται ο άνδρας να περπατά χαλαρά πάνω στις γραμμές, φορώντας ακουστικά και χωρίς να κοιτάξει ούτε στιγμή πίσω του, ενώ το τρένο περνάει λίγα μέτρα μακριά του.

Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Ελπίζω, αν τύχει να δεις αυτό το βίντεο, να ξέρεις ότι είσαι τυχερός που ζεις».

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με τους χρήστες των social media να επισημαίνουν για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση ακουστικών και η απροσεξία σε σημεία όπου κινούνται τρένα.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι αρμόδιες αρχές έχουν εντοπίσει τον άνδρα, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής στις σιδηροδρομικές διαβάσεις και χώρους όπου απαγορεύεται ρητά η παρουσία πεζών.

