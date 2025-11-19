Συγκίνηση στην τελευταία υπηρεσία των Ευζώνων – Το βίντεο που έγινε viral

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί στα social media ένα βίντεο από την τελευταία υπηρεσία Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη φόρτιση και την υπερηφάνεια των στρατιωτών τη στιγμή που ολοκληρώνουν το απαιτητικό καθήκον τους.

Στο βίντεο φαίνονται οι Εύζωνες να εκτελούν με απόλυτη ακρίβεια τα παραγγέλματα, ενώ οι συνάδελφοί τους παρακολουθούν εμφανώς συγκινημένοι. Η στιγμή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα φορτισμένη: οι Εύζωνες αγκαλιάζονται μεταξύ τους, ενώ οι υπόλοιποι τους χειροκροτούν θερμά.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο επικεφαλής, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δείχνοντας πόσο βαθιά συναισθηματικά δεμένη είναι η εμπειρία της θητείας στην Προεδρική Φρουρά.

Πρόκειται για στιγμές που συνοδεύουν την ολοκλήρωση ενός ξεχωριστού κεφαλαίου για κάθε Εύζωνα, καθώς η υπηρεσία στην Προεδρική Φρουρά αποτελεί τιμή, ευθύνη και κορυφαία εμπειρία στη στρατιωτική πορεία των νεαρών στρατιωτών.

Δείτε το βίντεο:

