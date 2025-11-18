# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ο μικρός Δημοσθένης «έκλεψε την παράσταση» με το πλακάτ για τη δασκάλα του

Ένα από τα πιο χαριτωμένα στιγμιότυπα του αγώνα Προμηθέας – Ολυμπιακός στην Πάτρα έγινε ο μικρός Δημοσθένης, ο οποίος κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο γήπεδο αλλά και στα social media με το πλακάτ που σήκωσε από τις κερκίδες.

Ο μαθητής της ΣΤ’ Δημοτικού και φίλαθλος του Ολυμπιακού σήκωσε ένα χειροποίητο χαρτόνι που έγραφε:
«Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»,
προκαλώντας γέλια και θετικά σχόλια τόσο από τον κόσμο όσο και από τους τηλεθεατές.

«Την είχα προειδοποιήσει», είπε στην ΕΡΤ
Μετά το τέλος του αγώνα, ο μικρός βγήκε στην κάμερα της ΕΡΤ και αποκάλυψε πως είχε ήδη ενημερώσει τη δασκάλα του για το τι σκόπευε να κάνει. Όπως είπε, εκείνη το πήρε με χιούμορ και του είπε να κάνει ό,τι νομίζει.

Η αυθορμησία του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, ο Δημοσθένης εξήγησε ότι η δασκάλα του –η οποία είναι και φίλη της μητέρας του– τον βοηθά χρόνια με τα μαθήματα, και εκείνος την πειράζει συχνά ρωτώντας τη πότε θα παντρευτεί.

Η ατάκα που… άναψε τη σπίθα
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος:

«Μου είπε κάποια στιγμή “αφού δεν βρίσκω εγώ γαμπρό, βρες μου εσύ”.»
Αυτό φαίνεται πως ήταν και το έναυσμα για να σηκώσει το διάσημο πλέον πλακάτ, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες.

Από την Κεφαλονιά στην Πάτρα για να δει τον Ολυμπιακό
Ο μικρός Δημοσθένης έχει καταγωγή από την Κεφαλονιά, αλλά ταξίδεψε στην Πάτρα με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Τελικά, πέρα από το παιχνίδι, ήταν ο ίδιος που κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να γίνει viral για έναν απόλυτα χαριτωμένο λόγο.

