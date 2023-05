Πτήση εφιάλτης: Άνοιξε πόρτα αεροπλάνου στον αέρα

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες πτήσεις της Asiana Airlines, όταν είδαν μία πόρτα του αεροπλάνου να ανοίγει την ώρα που βρισκόντουσαν στον αέρα και λίγο πριν προσγειωθούν στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας.



Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ντέγκου γύρω στις 12:40 μ.μ. (06:40 ώρα Ελλάδας) αφού είχε αναχωρήσει μία ώρα νωρίτερα από το νησί Τζέτζου.

Τραυματίες μπορεί να μην υπήρξαν από το απίστευτο περιστατικό, ωστόσο εννέα επιβάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του σοκ που υπέστησαν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Asiana Airlines, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τι συνέβη και άνοιξε η πόρτα.

«Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο αφού ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε πως άγγιξε ένα μοχλό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Δείτε το βίντεο:

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj