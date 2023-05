Ανυπομονείς να πεθάνεις γιαγιά; Ένας κόσμος που γίνεται πια ανυπόφορος

Ένα ανησυχητικό βίντεο που υπογραμμίζει την παρακμή της αμερικανικής κοινωνίας γίνεται viral και δείχνει μια influencer του Instagram να είναι ενθουσιασμένη επειδή η γιαγιά της επιλέγει να δώσει τέλος στη ζωή της .

«Ποιες είναι οι σκέψεις σου καθώς πλησιάζει η μέρα;» ρωτάει την γιαγιά της, η οποία είχε λάβει μια οριστική διάγνωση για την υγεία της.

«Είναι σαν το φως στο τέλος του τούνελ», απαντά η γιαγιά, προσθέτοντας ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης τη διαβεβαίωσαν ότι μπορεί ακόμα να αλλάξει γνώμη.

Συνέχισε εξηγώντας πώς λειτουργούν οι θανατηφόρες ενέσεις και ότι επέλεξε να υποβληθεί σε ευθανασία στο νοσοκομείο και όχι στο σπίτι.

«Μπήκα αθόρυβα, θα ήθελα να βγω ήσυχα», είπε.

Η εγγονή ρωτά: «Είσαι νευρική;;; Ανυπομονείς;;; Πως αισθάνεσαι;;;”

Η γιαγιά απαντά: «Ανυπομονώ…».

Instagram influencer makes 'positive' video about euthanasia.



'Are you excited to die?' she asks her grandmother.pic.twitter.com/vJI4SqTlBr