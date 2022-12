Θύελλα από αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία το ντοκιμαντέρ του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ για τη ζωή τους στο παλάτι. Ειδικότερα έχει γίνει viral μια σκηνή, όπου η δούκισσα του Σάσεξ αστειεύτηκε με την υπόκλιση που είχε κάνει στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την dailymail.co.uk, η Μέγκαν ανέφερε πως συνάντησε τη βασίλισσα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο Royal Lodge στο Windsor, λίγο αφότου η ίδια και ο δούκας αποκάλυψαν ότι έβγαιναν μαζί, το 2016. Αλλά ανέφερε ότι η όλη περίσταση έμοιαζε με ένα απαρχαιωμένο συμπόσιο στο Medieval Times, ένα οικογενειακό θέατρο δείπνου στις ΗΠΑ με σκηνοθετημένα παιχνίδια μεσαιωνικού τύπου, ξιφομαχίες και κονταρομαχίες.

Μάλιστα, η βασίλισσα ήταν το πρώτο υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συνάντησε η Μέγκαν αφότου εκείνη και ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσαν τη σχέση τους το 2016. «Δεν είχε ιδέα τι ήταν όλα αυτά», λέει ο Χάρι στο ντοκιμαντέρ. «Οπότε ήταν ένα μικρό σοκ για εκείνη».

Τότε, χαμογελώντας η Μέγκαν πρόσθεσε: «Θέλω να πω, είναι σουρεαλιστικό. Δεν μου είπε “Τώρα θα γνωρίσεις τη γιαγιά μου”. Δεν ήξερα ότι θα τη συναντήσω. Ήμασταν στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε στο Royal Lodge για γεύμα και εκείνος (ο Χάρι) είπε:””Ω, η γιαγιά μου είναι εδώ, θα είναι εκεί μετά την εκκλησία”».

«Θυμάμαι ότι ήμασταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσαμε και εκείνος είπε: “Ξέρεις να υποκλίνεσαι, έτσι;”. Και νόμιζα ότι ήταν ένα αστείο». Και τότε πήρε το λόγο ο Χάρι για να συνεχίσει: «Πώς το εξηγείς αυτό στους ανθρώπους; Πώς εξηγείς ότι υποκλίνεσαι στη γιαγιά σου; Και ότι πρέπει να υποκλίνεσαι, ειδικά σε έναν Αμερικανό. Αυτό είναι περίεργο».

Και συνέχισε η Μέγκαν: «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Οι Αμερικανοί θα το καταλάβουν αυτό. Ήταν σαν σε δείπνο και τουρνουά στο Medieval Times. Υποκλίθηκα σαν να έλεγα… “Χαίρομαι που σας γνωρίζω, Μεγαλειοτάτη”. Ήταν τόσο έντονο. Και όταν έφυγε, η Ευγενία, ο Τζακ και η Φέργκι είπαν “τα πήγες περίφημα!”. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα τι έκανα».

Στη συνέχεια η Μέγκαν έκανε αναπαράσταση της υπόκλισης και ο Χάρι έμεινε έκπληκτος από την κίνηση της συζύγου του, αφού έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την γιαγιά του.

