Η νέα επικίνδυνη για την υγεία πρόκληση λέγεται #CrateChallenge

Νέα τρέλα έχει κατακλύσει τον κόσμο, προς το παρόν (και ευτυχώς) στο εξωτερικό κυρίως. Το #CrateChallenge είναι η πρόκληση με τα κιβώτια, ωστόσο βλάπτει σοβαρά την υγεία όπως προειδοποιούν οι γιατροί και αν δείτε τα βίντεο θα καταλάβετε γιατί.

Ο χειρουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μάλιστα Κaran Rangarajan, προειδοποίησε πως αυτή η νέα επικίνδυνη τάση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία, τα οποία οι άμυαλοι θα κουβαλάνε εφ΄ όρου ζωής.

«Η πρόκληση του κιβωτίου ενέχει υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε ορθοπεδικούς τραυματισμούς, καθώς και τραυματισμούς στο κεφάλι και το λαιμό ως αποτέλεσμα πτώσης από ύψος στο έδαφος. Ακόμα τα ίδια τα κιβώτια μπορούν να τρυπήσουν το δέρμα». είπε στο Insider.

Συμπλήρωσε δε: «Οι τραυματισμοί μπορεί να κυμαίνονται από σπασμένα οστά, τραυματισμούς συνδέσμων και εξαρθρώσεις έως δυνητικά απειλητικούς για τη ζωή, όπως τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού ή ενδοκρανιακές αιμορραγίες (που είναι) αιμορραγία στο εσωτερικό του κρανίου».

A thread of the most hilarious fails from the #CrateChallenge

Retweet for others to see pic.twitter.com/uP82l6RgON