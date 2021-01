Διανομέας πήρε πίσω το φαγητό, γιατί δεν έλαβε καλό φιλοδώρημα

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στις ΗΠΑ, όταν μια διανομέας πήρε πίσω το φαγητό που έπρεπε να παραδώσει σε πελάτη, γιατί δεν της έδωσε καλό φιλοδώρημα!

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα, ενώ φαίνεται η διανομέας να συνομιλεί με τον πελάτη, την στιγμή που χτυπάει το κουδούνι.

Η ίδια εκφράζει τα έντονα παράπονα της, γιατί το φιλοδώρημα ήταν μόνο 8 δολάρια, την στιγμή που έκανε μια διαδρομή 40 λεπτών για να του πάει το φαγητό.

Έτσι, όχι μόνο αρνήθηκε να παραδώσει το φαγητό, αλλά το πήρε πίσω και έφυγε.

Δείτε το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral

Delivery driver takes away customer's food after discovering he had given an $8 tip https://t.co/aDO4l02YWR