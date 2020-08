Νοσοκόμα - ηρωίδα στέλνει μήνυμα ελπίδας στην Βηρυτό

Μία εικόνα, αμέτρητα συναισθήματα και λέξεις για την ηρωισμό και τις αξίες ορισμένων συνανθρώπων μας. Μαία σε νοσοκομείο του Λιβάνου κρατά στην αγκαλιά της τρία νεογνά προκειμένου να τα απομακρύνει σώα από την πληγείσα περιοχή της έκρηξης.



Πιθανώς να είναι το επόμενο πρωτοσέλιδο σε κάποιο από τα παγκοσμίου φήμης περιοδικά που αποτυπώνουν το γεγονός της χρονιάς στα εξώφυλλά τους.



Αναμφισβήτητα, η εικόνα από την ισοπεδωμένη Βηρυτό και η έκρηξη θα μείνει για πολλά χρόνια αποτυπωμένη στα καρέ του μυαλού μας...

Nurse in Lebanon trying to save 3 babies after the hospital she work at was half destroyed. #pics pic.twitter.com/IEoPRAy38B