Πείτε μου ότι δεν είναι αληθινό - Παράξενο πλάσμα σε βίντεο έριξε το TikTok

Σαν να έχει βγει από ταινία τρόμου. Κάπως έτσι περιγράφουν οι χρήστες του γνωστό μέσου δικτύωσης TikTok το πλάσμα που αποτύπωσε με την κάμερά της μια χρήστης και ανέβασε σε βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα.

Το παράξενο πλάσμα εντοπίστηκε από την χρήστη του TikTok στη Νεβάδα, αλλά πέραν του ότι μοιάζει με εφιάλτη κανείς δεν έχει καταφέρει ακόμα να της πει τι ακριβώς είναι, πέραν του ότι μοιάζει με ερπετοειδές.

Πείτε μου ότι δεν είναι αληθινό ήταν ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο ενώ άλλος χρήστης σημείωσε ανατριχιαστικά «φαντάσου το να τρέχει. Όλοι πάντως δεν κατάφεραν να βρουν τι είναι παρά το ότι το αναζήτησαν στο Google.

Hopefully someone can help me figure out what this little creature is ##alien ##fyp